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"Крылья Советов" проиграли "Факелу"

"Крылья Советов" уступили "Факелу" в матче 17-го тура в первенстве России в ФНЛ - 0:1.

ФНЛ

17 тур

"Факел" - "Крылья Советов" 1:0

Гол: Мичуренков, 39 (пен.)

"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Лукьяновс, Амбарцумян, Каюмов (Шарифи, 86), Ушаков, Молодцов, Сердюк (Мануковский, 85), Мичуренков (Верулидзе, 81)

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук, Зинков, Чочиев (Кленкин, 72), Мияйлович, Корниленко, Самодин (Алиев, 67)

Предупреждения: Осипенко, 13, Корниленко, 47, Молодцов, 90+2
Теги: Факел Крылья Советов
Сегодня, 20:17
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№2 Написал: net.81 (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Тихонову не стыдно за такую игру команды? Дело даже не в счёте с последней командой в таблице, а именно игру? И не только конкретно за эту игру, а практически за все игры этого сезона . Даже за победную с Спартаком -2 в 3-0. Ведь Крылья вылезали или за счёт неплохого мастерства 3-4 игроков и их активности когда те были в форме , или просто везение .Как , например , в прошлом матче против Зенита-2. Нет, понятно , что почти 99% -ая точность передач поперёк поля и назад вратарю душу греют, только дальше что? Ведь эти передачи , как сказал бывший игрок Пономарёв, это просто избавление от мяча.Поскольку эти игроки ничего больше сделать не могут.А,понял,))) других игроков у Вас нет? А зачем этих ,вот, бородатых, набирали взамен других. Чем они лучше?
Ведь, сегодня Факел смотрелся на порядок класснее, чем Крылья. Что так? Там игроки супер?
Ладно, взгреете игроков, они забегают. Возможно Крылья выдут в высшую лигу, и что дальше?С этими игроками будете опять там катать мяч, улучшая статистику точных передач , облюбовав привычное место в конце таблицы? Или будете набирать новых игроков? Так может этих новых набрать этой зимой и играть от души в настоящий футбол, который приносил бы эмоции и был бы интересен и игрокам и зрителям?
И хрен с местом в таблице. А то под Ваш футбол засыпать хорошо. Даже утром.
Что, не получится? Сегодняшняя мура Крыльев надёжнее и спокойнее? Тогда "старайтесь". kissing_heart
Регистрация: 23.04.2009
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
В заголовке пропущено слово ПОЗОРНО! angry
Регистрация: 30.05.2015
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