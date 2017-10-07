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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Крылья Советов" проиграли "Факелу"
"Крылья Советов" уступили "Факелу" в матче 17-го тура в первенстве России в ФНЛ - 0:1.
ФНЛ
17 тур
"Факел" - "Крылья Советов" 1:0
Гол: Мичуренков, 39 (пен.)
"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Лукьяновс, Амбарцумян, Каюмов (Шарифи, 86), Ушаков, Молодцов, Сердюк (Мануковский, 85), Мичуренков (Верулидзе, 81)
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук, Зинков, Чочиев (Кленкин, 72), Мияйлович, Корниленко, Самодин (Алиев, 67)
Предупреждения: Осипенко, 13, Корниленко, 47, Молодцов, 90+2
ФНЛ
17 тур
"Факел" - "Крылья Советов" 1:0
Гол: Мичуренков, 39 (пен.)
"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Лукьяновс, Амбарцумян, Каюмов (Шарифи, 86), Ушаков, Молодцов, Сердюк (Мануковский, 85), Мичуренков (Верулидзе, 81)
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук, Зинков, Чочиев (Кленкин, 72), Мияйлович, Корниленко, Самодин (Алиев, 67)
Предупреждения: Осипенко, 13, Корниленко, 47, Молодцов, 90+2
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