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Андрей Ярмоленко: не считаю, что сборная Хорватии сильно изменилась

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.

"Мы сегодня поговорили с тренером. Он хочет, чтобы я не привязывался к одной позиции, а действовал по всему фронту атаки. Понимаем, какая нам предстоит игра. Хорошо, что мы играем дома. Со своей стороны, мы отдадим все силы, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками. Завтра самое главное — чтобы команда победила. А кто забьёт — не важно.

Я не считаю, что сборная Хорватии сильно изменилась. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Нам надо думать о своей игре, выполнить свой план на игру. Только это может принести нужный результат", - приводит слова Ярмоленко Мatchday.
Теги: Ярмоленко Сборная Украины Сборная Хорватии
Сегодня, 00:22
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