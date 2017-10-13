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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Маурисио Почеттино: если честно, я проспал выход Аргентины на ЧМ-2018
Аргентинский тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не смотрел игру Аргентины с Эквадором и не увидел выхода своих соотечественников на ЧМ-2018.
"Если говорить честно, я уснул. Моя жена рассердилась, поскольку наши дети смотрели игру в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио.
Я ничего не знал о первом голе Эквадора, но услышал, что Аргентина сравняла счет. Утром я посмотрел лучшие моменты встречи", - цитирует Почеттино "Газета.Ru" со ссылкой на football.london.
"Если говорить честно, я уснул. Моя жена рассердилась, поскольку наши дети смотрели игру в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио.
Я ничего не знал о первом голе Эквадора, но услышал, что Аргентина сравняла счет. Утром я посмотрел лучшие моменты встречи", - цитирует Почеттино "Газета.Ru" со ссылкой на football.london.
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