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Маурисио Почеттино: если честно, я проспал выход Аргентины на ЧМ-2018

Аргентинский тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не смотрел игру Аргентины с Эквадором и не увидел выхода своих соотечественников на ЧМ-2018.

"Если говорить честно, я уснул. Моя жена рассердилась, поскольку наши дети смотрели игру в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио.

Я ничего не знал о первом голе Эквадора, но услышал, что Аргентина сравняла счет. Утром я посмотрел лучшие моменты встречи", - цитирует Почеттино "Газета.Ru" со ссылкой на football.london.
Теги: Почеттино Сборная Аргентины
Сегодня, 08:14
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