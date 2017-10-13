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Леонид Слуцкий: верю, что с Яровинским мы добьемся успеха

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о приходе в клуб Олега Яровинского, который назначен на должность стратегического директора.

"Олегу всего 35 лет, но он работает в футболе с 22-х. Он занимался селекцией в "Москве", а последние четыре год был спортивным директором в ЦСКА.

Он свободно говорит на английском, испанском и немецком языках, а также обладает невероятным опытом в вопросе поиска необходимого игрока – это важный фактор. Его приход должен помочь "Халлу" развиваться. Верю, что мы добьемся успеха", – заявил Слуцкий.

Sportbox
Теги: Слуцкий Халл Сити Яровинский
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Олегу всего 35 лет, но он работает в футболе с 22-х. Он занимался селекцией в "Москве", а последние четыре год был спортивным директором в ЦСКА.

там до селекции может просто не дойти)
Регистрация: 3.08.2016
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