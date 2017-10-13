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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: верю, что с Яровинским мы добьемся успеха
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о приходе в клуб Олега Яровинского, который назначен на должность стратегического директора.
"Олегу всего 35 лет, но он работает в футболе с 22-х. Он занимался селекцией в "Москве", а последние четыре год был спортивным директором в ЦСКА.
Он свободно говорит на английском, испанском и немецком языках, а также обладает невероятным опытом в вопросе поиска необходимого игрока – это важный фактор. Его приход должен помочь "Халлу" развиваться. Верю, что мы добьемся успеха", – заявил Слуцкий.
Sportbox
"Олегу всего 35 лет, но он работает в футболе с 22-х. Он занимался селекцией в "Москве", а последние четыре год был спортивным директором в ЦСКА.
Он свободно говорит на английском, испанском и немецком языках, а также обладает невероятным опытом в вопросе поиска необходимого игрока – это важный фактор. Его приход должен помочь "Халлу" развиваться. Верю, что мы добьемся успеха", – заявил Слуцкий.
Sportbox
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