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Денис Черышев восстановился от травмы и может сыграть с "Жироной"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев попал в заявку команды на матч Примеры с "Жироной", который состоится 15 октября, передает пресс-служба испанского клуба.

26-летний россиянин работал по индивидуальной программе в течение трех недель.
Теги: Черышев Денис
Сегодня, 14:52
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да ну!!!! Интересно, а он сможет закончить этот матч не получив очередную травму
Регистрация: 10.03.2012
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