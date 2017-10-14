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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
Вадим Скрипченко: нас подвела реализация
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поделился своими мыслями после матча 13-го тура РФПЛ против "Урала" (1:2).
– Играли целостно, организовано. Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи. Надо проанализировать этот матч, игра моей команды мне понравилась, за исключением действий на стандартных положениях, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко.
– Играли целостно, организовано. Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи. Надо проанализировать этот матч, игра моей команды мне понравилась, за исключением действий на стандартных положениях, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко.
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