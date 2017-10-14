Вадим Скрипченко: нас подвела реализация

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поделился своими мыслями после матча 13-го тура РФПЛ против "Урала" (1:2).– Играли целостно, организовано. Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи. Надо проанализировать этот матч, игра моей команды мне понравилась, за исключением действий на стандартных положениях, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко.