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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Чугайнов: Игнашевича не взяли в дубль "Торпедо", пробивался из второй лиги
Тренер "Авангарда" Игорь Чугайнов высказал мнение о бывшем партнере по "Локомотиву" Сергее Игнашевиче.
– Вы долгое время были лучшим бомбардиром российского футбола среди защитников и рекордсменом по количеству выигранных кубков. Недавно вас по обоим показателям обошёл Сергей Игнашевич. Расстроены?
– А чего мне расстраиваться, если стало лучше? Спокойно к этому отношусь. Тем более Сергея я знаю очень хорошо. Он воспитанник торпедовской школы нашей. В "Локомотиве" потом вместе играли. Когда он появился в команде в 2001 году, на базе жили вместе в одном номере. Я рад тому, что у нас такие люди появляются. Вернее, появлялись – давайте будем говорить реально, в прошедшем времени. Такие люди привносили в наш футбол хорошие вещи.
Игнашевич все это заслужил. Мало кто знает, какой путь он прошел. Его сначала не взяли даже в дубль "Торпедо". Торпедовского защитника не взяли в дубль "Торпедо"! Он поехал играть в Орехово-Зуево – команду второй лиги. И оттуда уже пробивался.
Раньше был хороший турнир – Кубок ПФЛ. Молодые игроки свозились с разных зон и играли. Там было много селекционеров, на этом турнире Тарханов его увидел и пригласил в "Крылья". После "Крыльев" уже был "Локомотив" и ЦСКА. Когда Сергей попал в "Локомотив", то уже был состоявшимся игроком.
Бизнес online
– Вы долгое время были лучшим бомбардиром российского футбола среди защитников и рекордсменом по количеству выигранных кубков. Недавно вас по обоим показателям обошёл Сергей Игнашевич. Расстроены?
– А чего мне расстраиваться, если стало лучше? Спокойно к этому отношусь. Тем более Сергея я знаю очень хорошо. Он воспитанник торпедовской школы нашей. В "Локомотиве" потом вместе играли. Когда он появился в команде в 2001 году, на базе жили вместе в одном номере. Я рад тому, что у нас такие люди появляются. Вернее, появлялись – давайте будем говорить реально, в прошедшем времени. Такие люди привносили в наш футбол хорошие вещи.
Игнашевич все это заслужил. Мало кто знает, какой путь он прошел. Его сначала не взяли даже в дубль "Торпедо". Торпедовского защитника не взяли в дубль "Торпедо"! Он поехал играть в Орехово-Зуево – команду второй лиги. И оттуда уже пробивался.
Раньше был хороший турнир – Кубок ПФЛ. Молодые игроки свозились с разных зон и играли. Там было много селекционеров, на этом турнире Тарханов его увидел и пригласил в "Крылья". После "Крыльев" уже был "Локомотив" и ЦСКА. Когда Сергей попал в "Локомотив", то уже был состоявшимся игроком.
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