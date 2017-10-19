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Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА

Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" оформивший хет-трик, поделился впечатлениями от игры, передает корреспондент Rusfootball.info.

Футболист после матча забрал мяч домой на память.

- Да, этот мяч я взял, чтобы оставить на память. Его подписала команда.

- Насколько приятное ощущение после хет-трика?

- Я хорошо себя чувствовал в этом матче, я в хорошей физической форме. Конечно, голы всегда придают дополнительную мотивацию. В целом, вся команда вышла на игру с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль и мы превзошли соперника по всем параметрам.

- После игры сборной вы сфотографировались с Месси и сегодня оформили хет-трик. С кем нужно сфотографироваться, чтобы ЦСКА столько же забили?

- Фотография с Месси, конечно... Лучший игрок в мире. Все мечтают с ним сфотографироваться. Для меня это отличный артефакт. Чтобы следующий хет-трик сделать, наверное, надо снова сфотографироваться с ним. Это самое надежное.

- Это ваш первый хет-трик на таком уровне?

- Да, это так. У меня были дубли, но хет-трик первый.

- Это особенные чувства?

- Конечно, особенный момент. Я неплохо улучшил свои показатели, вышел на новый уровень. Буду и дальше работать, чтобы забить еще не один хет-трик. Также всегда буду работать ради командных целей.

- Впереди матч с ЦСКА. Кто сильнее - ЦСКА или "Русенборг"?

- Честно говоря, не знаю. Никогда не видел игры ЦСКА. Поэтому сложно сказать. Будем анализировать их игру и готовиться к матчу. Ответственно подойдем к игре и будем стараться быть лучше.
Теги: Ригони Зенит Русенборг
Сегодня, 22:50
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(2)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
сфоткайся с Аршавиным...покер сделаешь smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Говорил, говорю и повторю. Ригони, Маммана и Кранневитер очень хорошие приобретения. Дриусси по сути как Кокора, Паредес при всех его плюсах могут заменить Ерохин и Полоз.
А вообще эти аргентинцы напоследок от Сарсании. Спасибо Константин. Покойся с миром.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
у Месси нужно волшебную таблетку взять blush

ноги арендовать
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
у Месси нужно волшебную таблетку взять blush


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
можно и без фотки!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 22:55) #
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online

smile
Регистрация: 29.07.2015
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