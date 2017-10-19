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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА
Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" оформивший хет-трик, поделился впечатлениями от игры, передает корреспондент Rusfootball.info.
Футболист после матча забрал мяч домой на память.
- Да, этот мяч я взял, чтобы оставить на память. Его подписала команда.
- Насколько приятное ощущение после хет-трика?
- Я хорошо себя чувствовал в этом матче, я в хорошей физической форме. Конечно, голы всегда придают дополнительную мотивацию. В целом, вся команда вышла на игру с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль и мы превзошли соперника по всем параметрам.
- После игры сборной вы сфотографировались с Месси и сегодня оформили хет-трик. С кем нужно сфотографироваться, чтобы ЦСКА столько же забили?
- Фотография с Месси, конечно... Лучший игрок в мире. Все мечтают с ним сфотографироваться. Для меня это отличный артефакт. Чтобы следующий хет-трик сделать, наверное, надо снова сфотографироваться с ним. Это самое надежное.
- Это ваш первый хет-трик на таком уровне?
- Да, это так. У меня были дубли, но хет-трик первый.
- Это особенные чувства?
- Конечно, особенный момент. Я неплохо улучшил свои показатели, вышел на новый уровень. Буду и дальше работать, чтобы забить еще не один хет-трик. Также всегда буду работать ради командных целей.
- Впереди матч с ЦСКА. Кто сильнее - ЦСКА или "Русенборг"?
- Честно говоря, не знаю. Никогда не видел игры ЦСКА. Поэтому сложно сказать. Будем анализировать их игру и готовиться к матчу. Ответственно подойдем к игре и будем стараться быть лучше.
Футболист после матча забрал мяч домой на память.
- Да, этот мяч я взял, чтобы оставить на память. Его подписала команда.
- Насколько приятное ощущение после хет-трика?
- Я хорошо себя чувствовал в этом матче, я в хорошей физической форме. Конечно, голы всегда придают дополнительную мотивацию. В целом, вся команда вышла на игру с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль и мы превзошли соперника по всем параметрам.
- После игры сборной вы сфотографировались с Месси и сегодня оформили хет-трик. С кем нужно сфотографироваться, чтобы ЦСКА столько же забили?
- Фотография с Месси, конечно... Лучший игрок в мире. Все мечтают с ним сфотографироваться. Для меня это отличный артефакт. Чтобы следующий хет-трик сделать, наверное, надо снова сфотографироваться с ним. Это самое надежное.
- Это ваш первый хет-трик на таком уровне?
- Да, это так. У меня были дубли, но хет-трик первый.
- Это особенные чувства?
- Конечно, особенный момент. Я неплохо улучшил свои показатели, вышел на новый уровень. Буду и дальше работать, чтобы забить еще не один хет-трик. Также всегда буду работать ради командных целей.
- Впереди матч с ЦСКА. Кто сильнее - ЦСКА или "Русенборг"?
- Честно говоря, не знаю. Никогда не видел игры ЦСКА. Поэтому сложно сказать. Будем анализировать их игру и готовиться к матчу. Ответственно подойдем к игре и будем стараться быть лучше.
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