Эмилиано Ригони: нужно снова сфотографироваться с Месси, чтобы оформить хет-трик в матче с ЦСКА

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" оформивший хет-трик, поделился впечатлениями от игры, передает корреспондентФутболист после матча забрал мяч домой на память.- Да, этот мяч я взял, чтобы оставить на память. Его подписала команда.- Я хорошо себя чувствовал в этом матче, я в хорошей физической форме. Конечно, голы всегда придают дополнительную мотивацию. В целом, вся команда вышла на игру с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль и мы превзошли соперника по всем параметрам.- Фотография с Месси, конечно... Лучший игрок в мире. Все мечтают с ним сфотографироваться. Для меня это отличный артефакт. Чтобы следующий хет-трик сделать, наверное, надо снова сфотографироваться с ним. Это самое надежное.- Да, это так. У меня были дубли, но хет-трик первый.- Конечно, особенный момент. Я неплохо улучшил свои показатели, вышел на новый уровень. Буду и дальше работать, чтобы забить еще не один хет-трик. Также всегда буду работать ради командных целей.- Честно говоря, не знаю. Никогда не видел игры ЦСКА. Поэтому сложно сказать. Будем анализировать их игру и готовиться к матчу. Ответственно подойдем к игре и будем стараться быть лучше.