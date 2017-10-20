Ригони, Краневиттер, Паредес и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

[SELECCI?N MAYOR] Sampaoli dio la lista de futbolistas citados, que militan en clubes del exterior, para los pr?ximos partidos amistosos pic.twitter.com/33tMxsKn2K — Selecci?n Argentina (@Argentina) October 20, 2017

Стала известна заявка сборной Аргентины для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Встреча состоится 10 ноября в России.Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4-5 игрока из национального чемпионата.