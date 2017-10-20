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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (2)
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (2)
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Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (1)
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Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Ригони, Краневиттер, Паредес и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией
Стала известна заявка сборной Аргентины для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Встреча состоится 10 ноября в России.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4-5 игрока из национального чемпионата.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4-5 игрока из национального чемпионата.
[SELECCI?N MAYOR] Sampaoli dio la lista de futbolistas citados, que militan en clubes del exterior, para los pr?ximos partidos amistosos pic.twitter.com/33tMxsKn2K— Selecci?n Argentina (@Argentina) October 20, 2017
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