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Ригони, Краневиттер, Паредес и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

Стала известна заявка сборной Аргентины для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Встреча состоится 10 ноября в России.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4-5 игрока из национального чемпионата.

Теги: Ригони Краневиттер Паредес Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 18:10
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(1)
№7 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
.... и Месси, блеать. Чисто для количества. Чтоб было

Мне чет тоже так показалось. Типа +1


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№6 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У этих троих специальная миссия
Напоить Месси чтобы он подписал контракт с нами


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:51) #
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online

это же Спартак против Зенита
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:47) #
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Цитата: maradona72
Юрец, ты похоже разлагаешься еще дыша, такой бред несешь.

Привет, конченный алкаш!

Привет, укурок аргентинский. Как твоё ничего? Кот нормально.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:44) #
  • -3
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online

Цитата: yuri
И он родился под сумрачным небом Питера

Юрец, ты похоже разлагаешься еще дыша, такой бред несешь.

Привет, конченный алкаш!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:38) #
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Цитата: капля никотина
и Месси, блеать. Чисто для количества. Чтоб было

Да ку-ли Месси-отработанный матерьял, Ригони- восходящая звезда нового футбола . И он родился под сумрачным небом Питера


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (2)
online

.... и Месси, блеать. Чисто для количества. Чтоб было
Регистрация: 3.03.2007
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