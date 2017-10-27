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СМИ: Артуро Видаль в ночном клубе ударил человека по голове бутылкой водки

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль попал в неприятную историю в одном из клубов Мюнхена, передает Sport1.de.

Сообщается, что Видаль отдыхал с друзьями в клубе, а ночью в полицию обратился гражданин, который заявил, что 30-летний чилиец ударил его по голове бутылкой водки. По данному инциденту начато расследование. В "Баварии" пока это информацию не прокомментируют.
Теги: Видаль Бавария
Сегодня, 11:52
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