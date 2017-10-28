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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Пономарёв: ничего хорошего от матча ЦСКА с "Базелем" не жду
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против тульского "Арсенала" (0:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
- Сначала вроде всё сказывалось удачно, даже хорошо. В первом тайме армейцы так здорово заиграли, что я их еще такими не видел. Появились фланговые атаки, прострелы, острые передачи, подачи в штрафную - всё было здорово. И вдруг всё это к чертовой матери сломалось. Как только удалили Константина Кучаева на 55-й минуте, красно-синие сразу же поникли, моментально. Они поняли, что у них уже ничего не получается во втором тайме, потому что распустили своих игроков защитники, перестали играть с ними плотно и давали тулякам свободно принимать мяч. Поэтому так всё и произошло. Такое бывает в футболе, когда ничего не получается, и игроки чувствуют, что к воротам соперника не могут пройти и моментов хороших нет. Хотя, был момент у Аарона Оланаре, где он принял мяч на грудь, никто ему не мешал и он пробил в ближний угол. Зачем он туда бил, когда можно было ударить в дальний угол.
- Удаление Константина Кучаева справедливо?
- Молодой парень и уже неправильно играет в футбол. Что ты, милый мой, если ты проиграл мяч, то ты подумай, почему ты его проиграл, почему ты проиграл позицию. Если ты уже потерял мяч, то тогда уже преследуй соперника до конца на всех порах, не выключайся из борьбы. Но не хватай его руками-то. Есть американский футбол, есть регби - вон там хватай сколько угодно, а здесь это просто неприлично. В наше время это считалось неприличным, чтобы хватать руками противников. Считаю, что арбитр всё правильно сделал, удалив Кучаева.
- Можно ли сказать, что ЦСКА пребывает в кризисе? Если да, чем вы его объясните?
- Я давно говорил, что у нас нет нападающих. То Витинью играет, то Оланаре, то снова бразилец. Нет у нас таких игроков, которые были раньше, как, например, Муса или Вагнер Лав. С защитой большие проблемы. Головин держит мяч, передерживает, вперед острые передачи не дает, только с мячом назад может бежать. Это замечательно.
- Чего вы ждёте от матча с "Базелем", и с каким настроением команда отправится в Швейцарию?
- Я ничего хорошего не жду - это естественно. Если мы сыграем так же, как в матче с "Бенфикой", то можем на что-то рассчитывать. Надо сыграть так же грамотно в обороне, так же вязко, организованно. Может, тогда что-то и получится.
- Сначала вроде всё сказывалось удачно, даже хорошо. В первом тайме армейцы так здорово заиграли, что я их еще такими не видел. Появились фланговые атаки, прострелы, острые передачи, подачи в штрафную - всё было здорово. И вдруг всё это к чертовой матери сломалось. Как только удалили Константина Кучаева на 55-й минуте, красно-синие сразу же поникли, моментально. Они поняли, что у них уже ничего не получается во втором тайме, потому что распустили своих игроков защитники, перестали играть с ними плотно и давали тулякам свободно принимать мяч. Поэтому так всё и произошло. Такое бывает в футболе, когда ничего не получается, и игроки чувствуют, что к воротам соперника не могут пройти и моментов хороших нет. Хотя, был момент у Аарона Оланаре, где он принял мяч на грудь, никто ему не мешал и он пробил в ближний угол. Зачем он туда бил, когда можно было ударить в дальний угол.
- Удаление Константина Кучаева справедливо?
- Молодой парень и уже неправильно играет в футбол. Что ты, милый мой, если ты проиграл мяч, то ты подумай, почему ты его проиграл, почему ты проиграл позицию. Если ты уже потерял мяч, то тогда уже преследуй соперника до конца на всех порах, не выключайся из борьбы. Но не хватай его руками-то. Есть американский футбол, есть регби - вон там хватай сколько угодно, а здесь это просто неприлично. В наше время это считалось неприличным, чтобы хватать руками противников. Считаю, что арбитр всё правильно сделал, удалив Кучаева.
- Можно ли сказать, что ЦСКА пребывает в кризисе? Если да, чем вы его объясните?
- Я давно говорил, что у нас нет нападающих. То Витинью играет, то Оланаре, то снова бразилец. Нет у нас таких игроков, которые были раньше, как, например, Муса или Вагнер Лав. С защитой большие проблемы. Головин держит мяч, передерживает, вперед острые передачи не дает, только с мячом назад может бежать. Это замечательно.
- Чего вы ждёте от матча с "Базелем", и с каким настроением команда отправится в Швейцарию?
- Я ничего хорошего не жду - это естественно. Если мы сыграем так же, как в матче с "Бенфикой", то можем на что-то рассчитывать. Надо сыграть так же грамотно в обороне, так же вязко, организованно. Может, тогда что-то и получится.
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