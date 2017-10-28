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Гончаренко справляется со своей работой?
Гончаренко справляется со своей работой?



 

Гончаренко психует. И есть от чего

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» и вновь показал катастрофически блеклую игру. После матча Виктор Гончаренко сорвался на флеш-интервью и ушел с него. Rusfootball.info о том, почему у армейцев все так плохо.



За последние десять дней это уже третий случай, когда привычно интеллигентный белорусский тренер не сдерживается на публике. Сперва, после матча с «Базелем» он обвинил своих футболистов в трусости.



Затем, после игры с «Зенитом» он отчитал журналистов за неподобающие вопросы.



И наконец, вчера вечером Гончаренко психанул в прямом эфире канала «Наш футбол».



Понять тренера можно: во-первых, журналисты действительно задают вопросы в основном про околофутбол (просто потому что клики решают). Вот только что-то есть сильное сомнение, что такое положение дел установилось 10 дней назад. Гончаренко все-таки уже давно в этом бизнесе, и мог бы привыкнуть к тому, что СМИ интересует перец, а не вареная капуста, на которую похожа игра ЦСКА.

Во-вторых – и это становится все более очевидно – у тренера сдают нервы. И если фразу про трусов еще можно списать на психологическую игру с командой через прессу, то следующие выпады ничем кроме психоза объяснить уже нельзя.

Слава богу, Гончаренко человек интеллигентный. Представляете, что было бы, окажись на его месте кто-то более несдержанный?



Но ведь нормально же общались!

Если у вас возникает вопрос «А что вдруг?», то вы, вероятно, были в отпуске без интернета. Несколько статистических выкладок, которые введут вас в дело методом шоковой терапии:

- В последних 8 матчах ЦСКА одержал 1 победу («Краснодар» - 1:0)

- В последних 8 матчах ЦСКА забил 2 гола («Краснодару» и «МЮ»)

- ЦСКА выдал худший старт в РФПЛ с 2009 года. Тогда тренер Зико был отправлен в отставку после 20 тура.

Есть ли в этом кошмаре вина Гончаренко?

Безусловно. Ведь вряд ли можно сказать, что «Арсенал», крутивший комбинации у штрафной ЦСКА весь матч, обладает лучшим подбором игроков. Вряд ли это происки Божовича вынуждают красно-синих невероятно предсказуемо и топорно развивать атаки в надежде на то, что кто-то «плюнет» и попадет в девять.

Вряд ли хоть что-то способно оправдать проигрыш «Арсеналу» по опасности ударов в 4 (!) раза.



Но есть и объективные условия.



Ну, смотрите. Предположим, вы гонщик Формулы-1. Перед гонкой к вам заходят инженеры и говорят, что передние колеса у машины сами не крутятся, задние шины износились до лоскутов, а движок модели Golovin один не вывозит.



Вы, конечно, поинтересуетесь: а подладать/починить можно?
Конечно, можно. Кустарными новинками, у которых не было ни одного серьезного теста в большом спорте.



Ах, да, еще одно. К середине сезона бензина вам будет хватать только на первую половину гонки. Удачи.

Гончаренко психует. И есть от чего


У ЦСКА нет денег уже несколько лет

В этом году их нет даже на свободных агентов. Команда, которую когда-то неплохо выстроил Слуцкий, достойно отработала свое и наработала на ряд трофеев. Когда пришло время ее обновить, оказалось, что нечем. Тогда из этого состава, как из чайного пакетика, стали вываривать все оставшееся.

Гончаренко досталась пятая или шестая заварка этого чая. Он, безусловно, как человек бывалый, подергал за ниточку изо всех сил, и в том сезоне этого хватило для Лиги Чемпионов. В этом тоже пока хватает – только вот это уже даже не похоже на чай.

Окей, но старый-то состав все еще есть? Конечно. Только в матче с «Арсеналом» из-за травмы на поле не смог появиться Фернандес, дисквалификация оставила на трибуне Вернблума, а Головин от своего повреждения до сих пор толком не отошел. Хм. Кажется, еще кого-то забыли. Кто же это такой еще был у ЦСКА…



Из предельно мизерной обоймы продолжают выпадать игроки, а экстренно подтянутая молодежь, как ей и полагается, играет катастрофически нестабильно. Чалов полыхнул на небосводе и пролетел в созвездие Базелюка. Жамалетдинов, Кучаев, Хасонов… вот и угадывайте, играет дубль или основа.

Как итог: ЦСКА банально устал и играет только один тайм в матче. Если гол не заходит в первые 45, то можно смело намыливать веревку и подбирать люстру покрепче. С «Зенитом» во втором продержались, а с «Арсеналом» – нет. Ну, просто потому что так невозможно играть всегда.

Закрепим пройденное и соединим концы

ЦСКА не играет, просто потому что уже не может. До зимней паузы еще месяц с небольшим, команды не хватает на полный матч, а игроков – на полную заявку. Гончаренко заряжает парней как может, через СМИ, в раздевалке, на поле, но чувствуется – сам тренер на взводе. А когда на взводе тренер…







Нервные волны Гончаренко напрямую сказываются на команде, которая в последних двух матчах готова была прибить арбитра просто за звук свистка. А нервы футболистов - это очень и очень плохо, какую бы игру вы не выстраивали.

***


Можно бесконечно винить нынешний ЦСКА за унылый и трусоватый футбол, но попробуйте сами сыграть в атаку с нападением Чалов – Оланаре.

Но да ладно, ругать форвардов армейцев в 2017 году уже попсовее, чем обсуждать проблемы «Спартака». А это заявка, между прочим.

Значит, все плохо, команда на нервах и без игры. Что Гончаренко делать-то?

Вариантов несколько.

1. Прийти домой, выспаться, пообщаться с семьей, попить хорошо заваренного чая с травами, посмотреть Ла-Ла Ленд и сходить погулять в парк Зарядье. Вариантов в ротации от этого не прибавится, но Виктор Михайлович хотя бы хорошо проведет время и успокоится. Там, может, что-то и образуется.

А, стоп, там же через три дня «Базель». Тогда вариант второй.

2. Продолжать накачивать команду и рассчитывать на возвращение лидеров. Дзагоев и Фернандес должны быть готовы к Лиге чемпионов. Подтянется и Вернблум, может, подтянет форму и Головин. С их возвращением станет полегче.

И если вдруг случится чудо, и армейцы внезапно грохнут «Базель», то может начаться возрождение духа и сил – глядишь и до зимней паузы дотянуть получится. А там, говорят, перспективный Торбинский готов еще где-то поиграть за небольшие деньги.

Но вот если ЦСКА «Базелю» проиграет так же без вариантов, как и дома, то все станет еще хуже. Вплоть до…



3. Вариант активный. То, что делает Гончаренко сейчас, уже не работает – и вместо того, чтобы терпеливо ждать удачи, можно попробовать поэкспериментировать и, например, перейти на 4 защитника. Конечно, жестокая реальность ничего такого не позволит (не родная схема, нехватка игроков и переобучение на ходу), но это единственный вариант с действиями. В остальных тренер может лишь досматривать концовку этой драмы.

Конечно, веет безысходностью – но кто скажет, что ей не веяло от «Спартака» перед «Ливерпулем» или от ЦСКА Слуцкого, отстающего от лидера на 11 очков?

Ситуация еще не критичная. «Урал» может догнать армейцев по очкам, но не по дополнительным показателям. «Базель» еще теоретически победим. Но как здраво рассудил герой Тима Рота в «Хардкоре»:

«…сейчас надо решить: ты валяешься и глотаешь свою кровь? Или встаёшь, сплёвываешь и всех рвёшь?»

Кирилл Иванов, Rusfootball.info

Фото: Газета.ру, Sportbox, "СЭ", Р-Спорт, Спорт XL
Теги: Гончаренко ЦСКА Арсенал Тула Головин
Сегодня, 10:08
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7
(3)
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
К белорусу вопросов нет.Хоть он на МАТЧ ТВ и заливал,что маленькая скамейка это плюсы,дескать нет конфронтаций в составе,это лишь попытка вселять уверенность.В Цска нет игроков высокого класса как раньше.Только Акинфеев,да Дзагоев.Но тот уже который год постоянно лечится.Нет классных напов,нет классных хавов,есть опытные защитники,однако их возраст тоже дает проблемы.Молодежь то играет от безысходности,вот и играют на равных с Арсеналом потому что по именам состав одинаковый так то.Чалов,Кучаев,Натхо,Набабкин и Васин это отнюдь не Еременко,Вагнер,Муса.Да и Витиньо при всех симпатиях в прежние времена и на поле бы не выходил.По сравнению с прежними напами он нулевой.Про Оланаре вообще молчу.Один удар мимо створа за час игры от центрального напа)Денег нет,трансферов тоже,а молодежь пусть и талантлива,но отнюдь не опытна и тем более мастеровита.Тот же Головин жалкая тень молодого Дзаги.Тот в его годы звездой был,а Головин так изредка издали в ворота кладет.И это всё.А учитывая график игр каждые три дня у Цска просто начинает сдавать физика,отсюда травмы пошли.Не могут пятнадцать человек без спадов ти травм весь сезон отыграть на несколько фронтов.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Разложил все по полочкам.Респект!! bowtie
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 10:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не припомню таких "толклвых" статеек летом, когда Спартак пробуксовывал. Тогда все кричали "ату его, ату". А так всё по делу написано. Но это при условии шо выпали 3 игрока основы, а если б 7-8 как у нас.
Регистрация: 18.02.2012
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Какой смешной автор в своих советах для Ганчаренко.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 10:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая и доступная аналитика
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 10:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
вывод один:ДЕНЕГ НЕТ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ !!!!!
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 10:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Толково написано. Респект К.Иванову!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
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