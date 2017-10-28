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Андрей Будогосский: хочу снять шляпу перед Гончаренко, он поставил на место комментатора

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче РФПЛ "Арсенал" – ЦСКА (1:0). Напомним, в этой встрече судья удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева.

"Работу арбитра оцениваю положительно. Понимаю, что, возможно, возникает дискуссионный момент, связанный со второй желтой карточкой.

Есть эпизоды, связанные с дисциплинарными санкциями, определить уровень нарушения которых может только арбитр на футбольном поле. Только он может прочувствовать накал эпизода, внутреннюю составляющую нарушения и вынести ту или иную санкцию. Лапочкин управляет игрой и понимает, что любая карточка – элемент управления. Надо относиться с пониманием к тем решениям, которые принимает судья.

Что бы я хотел сказать отдельно. Хочу снять шляпу перед главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который поставил на место телекомментатора, увидевшего в прекрасной игре в футбол только пережаренные пирожки с протухшим мясом, рассматривая один аспект и пытаясь его педалировать.

Какова оценка работы арбитра инспектором? Положительная", - передает слова Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 12:59
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(4)
№6 Написал: Repehko (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
глав департамента судейства, хоть какая то, но номенклатура.
Регистрация: 11.10.2017
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 14:27) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рома Евсеенко
Лучше бы ставил игру и физуху армии

Витя выжимает всё из того что есть . Лично у меня к нему претензий нет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 14:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Судья конечно сильный был. Натхо ему прилично грудью в грудь засадил... Другой бы упал и начал хвататься за карточки, а Лапочкин как скала. )))

Не сильнее Егорова, который с Велиттоном бодался лоб в лоб) Тогда все СМИ отметили, что так и должен настоящий мужик с нарушениями разбираться, а не хвататься за карточки как баба smiley


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№3 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:23) #
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Лучше бы ставил игру и физуху армии
Регистрация: 15.08.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 13:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Судья конечно сильный был. Натхо ему прилично грудью в грудь засадил... Другой бы упал и начал хвататься за карточки, а Лапочкин как скала. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:26) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
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