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"Арарат" обыграл "Сатурн"

Арарат" выиграл у "Сатурна" в матче 15-го тура первенства ПФЛ.

"Арарат" после 15 туров занимает первое место в группе "Центр", а "Сатурн" идет на 8-й строчке.
Теги: Арарат Сатурн
Сегодня, 17:20
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