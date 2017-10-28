Валерий Рейнгольд: чтобы выиграть в Ростове - нужно было бегать и стараться

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в 15-м туре Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:2).Двоякое впечатление. "Спартак" хотел выиграть на мастерстве, а за такое наказывают... Закономерный результат. Чтобы выиграть в Ростове - нужно бегать и стараться вне зависимости от положения "Ростова". Даже если "красно-белые" выиграли бы - я бы сказал то же самое. На мастерстве выигрывать всегда тяжело, тем более в состоянии сегодняшнего "Спартака".С другой стороны, ничья в Ростове-на-Дону - результат, покоряющийся не всем топовым клубам первенства. Конечно, могло бы и лучше, но, допускаю, что потеря победы пойдёт даже на пользу перед "Севильей", потому что сейчас они получат по ушам, Каррера укажет на ошибки и команда сделает необходимые выводы перед столь важной игрой.Конечно, имеются вопросы по игре. В какой-то момент москвичи стали тянуть время, играли инертно, и на это было противно смотреть. Я ничего особенного в игре "Спартака", и тем более в игре "Ростова". Это уже не тот "Ростов", который был при Бердыеве, хотя и к его действиям в этой команде, а сегодня и в "Рубине", имеются вопросы.У меня много вопросов к Марко Петковичу. Он теряет позицию, плохо читает игру, а так в обороне нельзя себя вести. Всё это привело ко второму пропущенному мячу. Я вообще смотрю на него и не понимаю, по каким качествам его пригласили в "Спартак". Поэтому пока он не впечатляет.Также есть вопросы к Квинси Промесу, который играл эпизодами и, скажем прямо, в основном просто стоял. Мы же знаем, как он умеет играть. Но это, как я и сказал, может и к лучшему перед "Севильей", ведь там будет бой. За ничью в Испании всё простится. А так, Промес играл не важно даже тогда, когда был с мячом. Вообще лучшими в "Спартаке" я назвал бы Фернандо и Дениса Глушакова, но остальная часть команды им практически не помогала. Неуверенно смотрелся Александр Селихов, такое чувствуется сразу. А общая оценка команде - "тройка".Но ещё ничего не потеряно, играть ещё весь второй круг, всё ещё впереди. Можно наверстать упущенное в личных встречах с конкурентами. Хотя, понятно, обидно упускать такие победы на последних минутах. Но пижонов всегда наказывают, и сегодня пижонов наказали, потому что игре нужно отдаваться на 100%, а не эпизодами.Всё зависит от настроя. В прошлый раз "Спартак" сделал большое дело, крупно обыграв приличную команду. И "красно-белые" должны понимать, что в Испании их ждут и настраиваются серьёзно. Если "Спартак" сыграет там так же, как в Ростове - ловить там будет нечего. Но я надеюсь, что команда соберётся и сыграет с желанием, полной самоотдачей. И тогда всё получится.