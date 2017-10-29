Анатолий Тимощук: думаю, после этой игры Манчини поговорит по душам с футболистами (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук дал оценку крупному поражению от "Локомотива" в матче 15-го тура РФПЛ. Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.
- Нужно работать, нужно найти причину, нужно искоренить те ошибки, которые приводят к голу в наши ворота. Конечно, при встрече с любым соперником высокого уровня, если не забиваешь ты, забивают тебе. Нам нужно поправить реализацию.
- Смольник и Кузяев чуть не подрались на поле. Что произошло?
- Думаю, это больше какой-то нервный момент. Каждый не хочет проигрывать у себя дома перед своими болельщиками. Им, кстати, отдельное спасибо за ту поддержку, которая всегда у нас на стадионе. Я, все футболисты и команда переживаем и извиняемся за результат, который сегодня был. Обещаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы исправить свои ошибки.
- Шатов нес записку, но она ни до кого не дошла. Что там было?
- Там внесли перестроения, потому что поменяли опорного полузащитника. Такие записки это не новость. Журналисты часто находят такие и публикуют. Изменить что-то за то время, на которое вышел Олег было уже очень сложно, поэтому, может быть, он передал все на словах.
- Что теперь делать "Зениту"?
- Ничего, у нас плотный график. Впереди следующий матч. В любой ситуации нельзя сдаваться и нельзя отчаиваться. Мы были на вершине, все уже в один голос говорили – "Зенит" чемпион. Но мы видим, что четыре матча перевернули ситуацию в кардинально другую сторону. Теперь уже мы преследователи, мы видим, насколько тяжело играть в чемпионате. ЦСКА и "Спартак" потеряли очки с такими соперниками, с которыми должны были побеждать. Тем интереснее, что футбол у нас непредсказуемый.
- Если не забивает Кокорин, то никто не может забить?
- Не хотелось бы так думать, потому что наша команда обладает классными футболистами. Нам надо на поле доказывать свое превосходство в классе над соперником. Мы все вместе выигрываем как команда с нашими болельщиками, со всем городом. То же самое во время поражения. Мы нисколько не опустим руки и продолжим работать, потому что в такой ситуации нужно работать еще больше.
- Из раздевалки выходили все убитые, что там произошло после матча?
- Был разговор, разбор матча, конкретные эпизоды будем разбирать завтра. Сейчас важно, чтобы каждый проанализировал свою игру и те ошибки, которые были у команды. Главное найти быстрее выход из ситуации. Вся команда должна стремиться к тому, чтобы исправить эти ошибки.
- Манчини сейчас кричал?
- Бывает часто такой разговор по душам с футболистами. Думаю, что эта игра не будет исключением.
- Хоккеист Ковальчук сказал, что в хоккее при счете 2:0 устроили бы драку, встряхнули бы команду. Что пытался сделать тренерский штаб, чтобы встряхнуть игроков?
- При 2:0 соперник уже настолько откатился, играл в свою игру на контратаках. Сложно было внести какие-то изменения, за счет замен старались это сделать. Хотели ускорить игру, усилить прессинг, но это не подействовало.
- Неудачи "Зенита" связаны с утратой Константина Сарсании?
- Для нас всех это большое горе. Думаю, для многих футболистов это был шок. Но в этом не хочется искать причину. Мы потеряли великого человека, часть нашей семьи. В память о нем нам нужно только побеждать и доказывать, что его дела были правильными. Сильный человек отличается тем, насколько он готов встать после того, как упал. Я надеюсь, что у нас достаточно амбициозных профессионалов во всей команде, чтобы проанализировать и опять подняться на вершину.
- Нужно работать, нужно найти причину, нужно искоренить те ошибки, которые приводят к голу в наши ворота. Конечно, при встрече с любым соперником высокого уровня, если не забиваешь ты, забивают тебе. Нам нужно поправить реализацию.
- Смольник и Кузяев чуть не подрались на поле. Что произошло?
- Думаю, это больше какой-то нервный момент. Каждый не хочет проигрывать у себя дома перед своими болельщиками. Им, кстати, отдельное спасибо за ту поддержку, которая всегда у нас на стадионе. Я, все футболисты и команда переживаем и извиняемся за результат, который сегодня был. Обещаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы исправить свои ошибки.
- Шатов нес записку, но она ни до кого не дошла. Что там было?
- Там внесли перестроения, потому что поменяли опорного полузащитника. Такие записки это не новость. Журналисты часто находят такие и публикуют. Изменить что-то за то время, на которое вышел Олег было уже очень сложно, поэтому, может быть, он передал все на словах.
- Что теперь делать "Зениту"?
- Ничего, у нас плотный график. Впереди следующий матч. В любой ситуации нельзя сдаваться и нельзя отчаиваться. Мы были на вершине, все уже в один голос говорили – "Зенит" чемпион. Но мы видим, что четыре матча перевернули ситуацию в кардинально другую сторону. Теперь уже мы преследователи, мы видим, насколько тяжело играть в чемпионате. ЦСКА и "Спартак" потеряли очки с такими соперниками, с которыми должны были побеждать. Тем интереснее, что футбол у нас непредсказуемый.
- Если не забивает Кокорин, то никто не может забить?
- Не хотелось бы так думать, потому что наша команда обладает классными футболистами. Нам надо на поле доказывать свое превосходство в классе над соперником. Мы все вместе выигрываем как команда с нашими болельщиками, со всем городом. То же самое во время поражения. Мы нисколько не опустим руки и продолжим работать, потому что в такой ситуации нужно работать еще больше.
- Из раздевалки выходили все убитые, что там произошло после матча?
- Был разговор, разбор матча, конкретные эпизоды будем разбирать завтра. Сейчас важно, чтобы каждый проанализировал свою игру и те ошибки, которые были у команды. Главное найти быстрее выход из ситуации. Вся команда должна стремиться к тому, чтобы исправить эти ошибки.
- Манчини сейчас кричал?
- Бывает часто такой разговор по душам с футболистами. Думаю, что эта игра не будет исключением.
- Хоккеист Ковальчук сказал, что в хоккее при счете 2:0 устроили бы драку, встряхнули бы команду. Что пытался сделать тренерский штаб, чтобы встряхнуть игроков?
- При 2:0 соперник уже настолько откатился, играл в свою игру на контратаках. Сложно было внести какие-то изменения, за счет замен старались это сделать. Хотели ускорить игру, усилить прессинг, но это не подействовало.
- Неудачи "Зенита" связаны с утратой Константина Сарсании?
- Для нас всех это большое горе. Думаю, для многих футболистов это был шок. Но в этом не хочется искать причину. Мы потеряли великого человека, часть нашей семьи. В память о нем нам нужно только побеждать и доказывать, что его дела были правильными. Сильный человек отличается тем, насколько он готов встать после того, как упал. Я надеюсь, что у нас достаточно амбициозных профессионалов во всей команде, чтобы проанализировать и опять подняться на вершину.
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