Капитан "Крыльев Советов" выбыл из строя на три недели

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов выбыл из строя из-за травмы, полученной в домашнем матче 20-го тура ФНЛ с "Олимпийцем" (1:0)."Выбыл минимум на три недели. Травма задней поверхности бедра", - сообщил главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов.