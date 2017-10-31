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Клаудио Раньери не захотел возвращаться в "Лестер"

Клаудио Раньери отказался от предложения снова возглавить "Лестер" после отставки Крэйга Шекспира, информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что "Лестер" делал предложение Раньери, но итальянский специалист ответил: "Нет, спасибо". В итоге на должность главного теренра был назначен француз Клод Пюэль.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 15:48
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