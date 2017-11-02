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Александр Селихов: второй пропущенный мяч был для нас как подзатыльник

Голкипер "Спартака" Александр Селихов прокомментировал поражение от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

– За показанную сегодня игру нам точно не стыдно, боролись до конца. С первых минут мы немного отдали преимущество сопернику, но после пропущенного гола пошли вперед. Второй пропущенный мяч был для нас как подзатыльник, после него мы стали еще смелее, смогли забить. Жалко, что не вышло додавить соперника, мы не боялись атаковать, просто иногда игры складываются таким образом.

Можно ли сравнить общий уровень "Севильи" и "Спартака"? Один матч мы у них выиграли, второй они – 1:1. Не считаю, что матч в Испании был каким-то невероятным по атмосфере, на нашем стадионе атмосфера даже лучше, - передает слова Селихова ТАСС.
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 06:38
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 06:43) #
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Палкой по хребту и на куй


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