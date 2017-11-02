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Маурисио Почеттино: мы были конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался после победы в матче Лиги чемпионов против "Реала" (3:1).

"Мы показали свою лучшую игру, были в ударе и поэтому добились такого результата. Перед матчем мы изучили "Реал", а они нас. Главным было осложнить жизнь их обороне. Все мы видели, как соперник пытался забраться за спину нашим защитникам. То же пытались сделать и мы.

Для меня главное то, что мы были конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать. Игроки должны хотеть сделать шаг вперед.

Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. Мы уже в плей-офф, и это главное. Надеюсь, нам повезет с жеребьевкой", – передает слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 08:26
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