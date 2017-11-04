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Маурисио Почеттино: "Манчестер Сити" показывает лучший футбол в Европе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какую команду считает лучшей в Европе на данный момент.

"На старте сезона лучший футбол в Европе показывает "Манчестер Сити". "Горожане" здорово смотрятся в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, выдавая невероятные матчи.

Посмотрим, удастся ли им стабильно пройти весь сезон, но сейчас они выглядят изумительно. На данный момент это лучшая команда Европы", - сказал Почеттино.

Газета.Ru
Теги: Почеттино Манчестер Сити
Сегодня, 08:17
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