Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа

Бывший защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко после победы своей нынешней команды «Краснодара» над «Тосно» поговорил не только о сегодняшней игре, но и о новостях о финансовых проблемах владивостокского клуба, передаёт– Класс наших нападающих сказался. За счёт этого и победили, переломили ход игры.– Нет, знали, что соперник играет длинными передачами с двумя нападающими, хорошо играющими головой. Готовились к этому, но так получилось, ничего не поделать. Главное, что переломили и выиграли.– Не совсем адаптировался, нужно ещё немного времени, немного привыкнуть к Премьер-лиге. ФНЛ – другой футбол, другой уровень. Надеюсь, как можно раньше адаптируюсь полностью и буду чувствовать себя намного увереннее.– У меня осталось там достаточно друзей, общаюсь. Прочитав новости, я нисколько не удивился, потому что это было и в прошлом году. Всё повторяется, ничего не меняется в «Луче». Там команду хоронят, на неё не обращают внимания. Надеюсь, что новый губернатор поможет и займётся этим вопросом, потому что предыдущий губернатор и руководство – это просто катастрофа. Я сам там был, я знаю. Всё, что сейчас пишут, это действительно так, нисколько не преувеличено.– У нас была такая же ситуация, но мы выходили на поле и бились в первую очередь за своё имя, за своё коллектив. Думаю, у ребят в этом году так же. Зачем выходить на поле, если ты не хочешь играть и выигрывать. Болею за «Луч» в Кубке. Жаль, что мы не прошли дальше, потому что по сетке вышли бы как раз на «Луч-Энергию».– Каждый решает за себя. Но в связи со сложившейся ситуации это единственный правильный вариант. Там все надеются, что новый губернатор повлияет на ситуацию. Вроде он пришёл, сказал, что будет помогать, но эти вопросы не так быстро решаются. Нет такого, что он пришёл – и сразу всё стало хорошо. Но все надеются, что это время придёт как можно быстрее.