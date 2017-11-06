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Игорь Чугайнов: Хосонов не убедил, до стартового состава ЦСКА пока не дотягивает

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова в матче 16-го тура премьер-лиги.

– Юный Хосонов не убедил?

– Мальчишка старался, но... Сначала уступил в борьбе Антону Миранчуку, когда тот забивал гол. Затем на ровном месте схватил две карточки. Все это говорит о том, что до стартового состава ЦСКА Хосонов пока не дотягивает. Как и Жамалетдинов, Чалов, другие ребятишки. Все-таки не от хорошей жизни Гончаренко отправляет Вернблума в атаку.

– В отличие от матча с "Базелем", ход себя не оправдал?

– Давайте называть вещи своими именами. Это – латание дыр. Ну, какой из Вернблума центрфорвард? Он – разрушитель. Да, может вверху побороться за мяч, продавить. Но здесь рядом с ним постоянно оказывался Кверквелия, который по габаритам ни в чем не уступает.

СЭ
Теги: Чугайнов Хосонов ЦСКА
Сегодня, 09:59
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№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bk-sarmat
Цитата: Frankenstein
почаще надо ставить

мячи подавать

там целый табун желающих))
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 11:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Frankenstein
почаще надо ставить

мячи подавать
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
почаще надо ставить
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:11) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Зато мат он освоил в совершенстве благодаря хорошему учителю Акинфееву. Тот тоже мастер матерного слова.


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