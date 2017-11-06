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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Чугайнов: Хосонов не убедил, до стартового состава ЦСКА пока не дотягивает
Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова в матче 16-го тура премьер-лиги.
– Юный Хосонов не убедил?
– Мальчишка старался, но... Сначала уступил в борьбе Антону Миранчуку, когда тот забивал гол. Затем на ровном месте схватил две карточки. Все это говорит о том, что до стартового состава ЦСКА Хосонов пока не дотягивает. Как и Жамалетдинов, Чалов, другие ребятишки. Все-таки не от хорошей жизни Гончаренко отправляет Вернблума в атаку.
– В отличие от матча с "Базелем", ход себя не оправдал?
– Давайте называть вещи своими именами. Это – латание дыр. Ну, какой из Вернблума центрфорвард? Он – разрушитель. Да, может вверху побороться за мяч, продавить. Но здесь рядом с ним постоянно оказывался Кверквелия, который по габаритам ни в чем не уступает.
СЭ
– Юный Хосонов не убедил?
– Мальчишка старался, но... Сначала уступил в борьбе Антону Миранчуку, когда тот забивал гол. Затем на ровном месте схватил две карточки. Все это говорит о том, что до стартового состава ЦСКА Хосонов пока не дотягивает. Как и Жамалетдинов, Чалов, другие ребятишки. Все-таки не от хорошей жизни Гончаренко отправляет Вернблума в атаку.
– В отличие от матча с "Базелем", ход себя не оправдал?
– Давайте называть вещи своими именами. Это – латание дыр. Ну, какой из Вернблума центрфорвард? Он – разрушитель. Да, может вверху побороться за мяч, продавить. Но здесь рядом с ним постоянно оказывался Кверквелия, который по габаритам ни в чем не уступает.
СЭ
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