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"Зенит" возобновит тренировки 9 ноября

Футболисты "Зенита", не получившие вызовов в сборные, возобновят тренировки в четверг, 9 ноября.

Семь зенитовцев отправились в сборную России, которая сыграет контрольные матчи против Аргентины (11 ноября в "Лужниках") и Испании (14 ноября в Петербурге). Это Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.

В аргентинскую команду на матчи с Россией и Нигерией (14 ноября в Краснодаре) вызваны Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони. Также приглашение в сборную Сербии получил защитник Бранислав Иванович. Сербы сыграют товарищеские матчи против Китая (10 ноября) и Южной Кореи (14 ноября).

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 12:54
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уже месяц отдыхают laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
они ещё и отдыхают?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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