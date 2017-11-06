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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
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Евгений Ловчев: Кокорин не забил, а больше никто в "Зените" забить не может
Известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал матч 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:0).
"Рубин" применил ожидаемую тактику: жесткая и плотная опека игроков соперника, так, чтобы не давать свободно получать мяч футболистам передней линии. Оборону по Бердыеву в России мало кто может преодолеть. Но при этом "Зенит" был активен, имел моменты. Однако Кокорин не забил, а больше никто у питерцев забить не может.
В послематчевом интервью Манчини сказал, что, когда им везло, они забивали, но сейчас не везет. И добавил: думаю, везение начнется со следующего матча, и мы все равно станем чемпионами. Ну нельзя такому тренеру, работающему в таком клубе, ссылать на везение! И нельзя зависеть только от того: забьет ли Кокорин.
Вы купили столько иностранцев, потратили столько денег, что рассуждать о везении как-то неправильно. Но, думаю. "Зенит" из этого небольшого кризиса выберется. Все-таки команда находится в стадии становления, нужно время", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"Рубин" применил ожидаемую тактику: жесткая и плотная опека игроков соперника, так, чтобы не давать свободно получать мяч футболистам передней линии. Оборону по Бердыеву в России мало кто может преодолеть. Но при этом "Зенит" был активен, имел моменты. Однако Кокорин не забил, а больше никто у питерцев забить не может.
В послематчевом интервью Манчини сказал, что, когда им везло, они забивали, но сейчас не везет. И добавил: думаю, везение начнется со следующего матча, и мы все равно станем чемпионами. Ну нельзя такому тренеру, работающему в таком клубе, ссылать на везение! И нельзя зависеть только от того: забьет ли Кокорин.
Вы купили столько иностранцев, потратили столько денег, что рассуждать о везении как-то неправильно. Но, думаю. "Зенит" из этого небольшого кризиса выберется. Все-таки команда находится в стадии становления, нужно время", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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