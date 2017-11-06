Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Ловчев: Кокорин не забил, а больше никто в "Зените" забить не может

Известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал матч 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:0).

"Рубин" применил ожидаемую тактику: жесткая и плотная опека игроков соперника, так, чтобы не давать свободно получать мяч футболистам передней линии. Оборону по Бердыеву в России мало кто может преодолеть. Но при этом "Зенит" был активен, имел моменты. Однако Кокорин не забил, а больше никто у питерцев забить не может.

В послематчевом интервью Манчини сказал, что, когда им везло, они забивали, но сейчас не везет. И добавил: думаю, везение начнется со следующего матча, и мы все равно станем чемпионами. Ну нельзя такому тренеру, работающему в таком клубе, ссылать на везение! И нельзя зависеть только от того: забьет ли Кокорин.

Вы купили столько иностранцев, потратили столько денег, что рассуждать о везении как-то неправильно. Но, думаю. "Зенит" из этого небольшого кризиса выберется. Все-таки команда находится в стадии становления, нужно время", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Зенит
Сегодня, 15:57
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
даа давненько икспэрт не проявлялся
Регистрация: 1.02.2015
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Цитата: yuri
Цитата: МАРТ
кастрат..не жри валерьянку...и так тупой..

Епт, млять, кот случайно ошибся дверью и вошёл ненароком в рассадник, кладезь земных и неземных умов. Извиняюсь, ухожу.


лизать? по времени? режим?


Глисты , блохи - обычный набор .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:23) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: МАРТ
лизать? по времени? режим?

Просто скучно говорить с теми у кого в жбане одни гениталии чьи-то и больше ничего.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: МАРТ
кастрат..не жри валерьянку...и так тупой..

Епт, млять, кот случайно ошибся дверью и вошёл ненароком в рассадник, кладезь земных и неземных умов. Извиняюсь, ухожу.


лизать? по времени? режим?
Регистрация: 6.09.2013
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: МАРТ
кастрат..не жри валерьянку...и так тупой..

Епт, млять, кот случайно ошибся дверью и вошёл ненароком в рассадник, кладезь земных и неземных умов. Извиняюсь, ухожу.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
узнаю прошлогодние посты Цыгана, теже яйца - только в профиль
и как говорится - "Плохому танцору...."
Нет, лучше стоять как истукан с каменным лицом и твердить- всё четко , у нас есть яйца . Яйца у вас в голове только. более того там же и другие гениталии чьи то. 5-1. В Питере пять!.


кастрат..не жри валерьянку...и так тупой..
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (8)
online

да просто Дзюбе надо увеличить зарплату
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:20) #
  • -4
  •  (12)
online

узнаю прошлогодние посты Цыгана, теже яйца - только в профиль
и как говорится - "Плохому танцору...."
Нет, лучше стоять как истукан с каменным лицом и твердить- всё четко , у нас есть яйца . Яйца у вас в голове только. более того там же и другие гениталии чьи то. 5-1. В Питере пять!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Капризы природы, они есть, были и будут.

узнаю прошлогодние посты Цыгана, те же яйца - только в профиль
и как говорится - "Плохому танцору...."


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:12) #
  • -4
  •  (12)
online

Кокорин забил, как высосал из пальца всего 8 голов из 23 . Ловчев бы хоть заглядывал иногда в статистику Зенита. Везение или невезение такая же составляющая в футболе , как например погода в Питере. Профессиональные тренеры это знают. Капризы природы, они есть, были и будут.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
еще как забил..правда на футбол!

а может они манчини сливают? joy и шлюба возглавил этот клуб игрочишек( опыт у него сцука есть)
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.