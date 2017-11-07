Патрис Эвра - Пирло: маэстро, ты единственный, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука

MAESTRO ??? @andreapirlo21 sei l’unico giocatore con chi ho giocato che ha una mano al posto del piede veramente un fenomeno ??????I love this game haahah #ilovethisgame @juventus #maestro #friends #respect #worldclassplayer A post shared by Patrice Evra (@patrice.evra) on Nov 7, 2017 at 7:10am PST

Защитник "Марселя" Патрис Эвра поделился мнением о Андреа Пирло, который завершил карьеру футболиста. Ранее француз выступал вместе с Пирло в "Ювентусе"."Маэстро, ты единственный из футболистов, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука. Настоящий феномен", – написал Эвра в инстаграме.