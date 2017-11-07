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Патрис Эвра - Пирло: маэстро, ты единственный, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука

Защитник "Марселя" Патрис Эвра поделился мнением о Андреа Пирло, который завершил карьеру футболиста. Ранее француз выступал вместе с Пирло в "Ювентусе".

"Маэстро, ты единственный из футболистов, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука. Настоящий феномен", – написал Эвра в инстаграме.

Теги: Эвра Пирло
Сегодня, 23:36
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