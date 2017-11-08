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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
"Эвертон" может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера
Главный тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека может возглавить "Эвертон", сообщает Sky Sports.
Отмечается, что помимо португальского специалиста на вакантное место претендуют рулевой "Бернли" Шон Дайч и Сэм Эллардайс, который уже провёл встречу с руководством "ирисок".
Отмечается, что помимо португальского специалиста на вакантное место претендуют рулевой "Бернли" Шон Дайч и Сэм Эллардайс, который уже провёл встречу с руководством "ирисок".
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