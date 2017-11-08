"Эвертон" может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера

Главный тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека может возглавить "Эвертон", сообщает Sky Sports.Отмечается, что помимо португальского специалиста на вакантное место претендуют рулевой "Бернли" Шон Дайч и Сэм Эллардайс, который уже провёл встречу с руководством "ирисок".