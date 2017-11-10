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Михаил Гершкович: нынешний чемпионат, возможно, интересней, чем прошлый

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович дал свою оценку текущему сезону РФПЛ.


"По уровню интереса нынешний чемпионат, может быть, лучше, чем прошлый. А по всем остальным параметрам нужно делать серьезные "замеры". И чтобы они были объективными, необходимо обладать информацией по каждому направлению. А это такая работа, которая требует анализа.

Если принимать во внимание такой немаловажный параметр, как судейство, то оно, на мой взгляд, действительно стало хуже", - цитирует Гершковича НСН.
Теги: Гершкович
Сегодня, 09:23
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:11) #
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online

По качеству игры все лидеры слабее играют меньше очков берут ...где это виданно что первое место в среднем 2 очка за игру !!
Это что чемпион с 60 очками будет ?! В предыдущие годы 2.3-2.5 было - тоесть 69-73 очка !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Nickolas (Сегодня, 10:03) #
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Недалёкий мужичок...
Регистрация: 6.08.2016
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