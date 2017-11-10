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Стипе Плетикоса: хорошо, что не перешел в "Фулхэм", потому что через год оказался в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" и донецкого "Шахтёра" Стипе Плетикоса рассказал, что в 2006 году сорвался его трансфер в английский "Фулхэм".

"Предложение было не только от "Фулхэма", но и от "Селтика" со "Стандардом". Это только официальные. Луческу считал, что в "Шахтёре" должно быть два сильных вратаря, поэтому меня не отпускал. Но с "Фулхэмом" всё было почти на мази. Я здорово сыграл на ЧМ-2006 в Германии, на пользу пошла годичная аренда в "Хайдук", я снова обрёл уверенность.

Проблема действительно заключалась в получении рабочей визы. Я бы её получил, но вопрос решали 31 августа, в последний день трансферного окна. Поэтому "Фулхэм" подписал Лаштувку (Чехия, в отличие от Хорватии, была в ЕС, и Лаштувке не нужно было разрешение на работу), а я остался в "Шахтёре". И слава богу, что так получилось. Потому что в 2007 году я перешёл в "Спартак", - цитирует Плетикосу Football.ua.
Теги: Плетикоса Спартак
Сегодня, 11:38
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6
(5)
№6 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
щас глорихантеры мешка забакланят Стипе...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№5 Написал: grisha (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Если бы карп своих протеже корявых не ставил в состав джаная и так далее могли бы чемпионам быть не раз ...

Триста тридцать - каждому (с)
Уссаться можно от свиных мозгов )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 12:15) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Apant1
На мой взгляд в Спартаке, в 21 веке, пока лучшие вратари, Плетикоса и Дикань

Если бы карп своих протеже корявых не ставил в состав джаная и так далее могли бы чемпионам быть не раз ...
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (5)

Наш человек.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:07) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Отличный вратарь и человек !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:43) #
  • +5
  •  (7)

На мой взгляд в Спартаке, в 21 веке, пока лучшие вратари, Плетикоса и Дикань
Регистрация: 15.03.2017
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