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Евгений Коноплянка: если скажу, что Украина точно выйдет на Евро, вы меня потом съедите

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал итог товарищеского матча со Словакией (2:1) и оценил шансы команды попасть на Евро-2020.

"Перед нами стояла задача, хотели победить. Конечно, я рад, как и вся команда. Во Львове была нереальная поддержка, поэтому мы и продолжаем эту удачную беспроигрышную серию в этом городе. Очень благодарен болельщикам.

Слышал, что Андрей Шевченко гарантировал, что сборная Украины выйдет на Евро-2020. Желание будет переполнять — это сто процентов. Но никто наперёд не может знать, как будет. Мы ищем свою игру и находим её. Не могу сказать, что будем на Евро на сто процентов, ведь вы меня потом съедите. Правильно?" — цитирует игрока FootBoom.
Теги: Коноплянка Сборная Украины
Вчера, 23:23
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№1 Написал: Toorch (Вчера, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скорее скрутят и выкурят
Регистрация: 14.03.2017
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