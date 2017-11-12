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Денис Глушаков: спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выразил слова благодарности болельщикам, которые поддержали футболистов в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных "Лужниках", – написал Глушаков.

Теги: Глушаков Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 11:19
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