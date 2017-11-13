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Сборная Хорватии сыграла вничью с Грецией и пробилась на ЧМ-2018

Ответный стыковой матч между сборными Греции и Хорватии за право выступать на ЧМ-2018 завершился вничью.

Напомним, в первой игре хорватская команда разгромила греков со счетом - 4:1. Таким образом хорваты стали 28-м участником ЧМ-2018 в России.

Чемпионат мира-2018. Плей-офф

Греция - Хорватия - 0:0

Первый матч – 1:4

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Рецос, Торосидис, Манолас, Зека, Тахцидис, Циолис, Христодулопулос (Фортунис, 59), Бакасетас (Янниотас, 59), Митроглу.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Брозович, Перишич, Манджукич, Калинич (Крамарич, 78).

Предупреждения: Тахцидис, 24.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Греции
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