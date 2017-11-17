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Проектировщик "Лужников": задержка болельщиков не была связана с навигацией на стадионе

Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроект" (проектировщик "Лужников"), рассказала, из-за чего задержка выхода болельщиков со стадиона после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1).

"Количество указателей требуется увеличить для лучшей ориентации в поиске своего места на трибуне, а также мест общественного пользования. Давки на стадионе быть не может и не было на матче 11 ноября. Навигация здесь вообще ни при чем.

Задержки при движении до метро были уже на территории за пределами стадиона", - передает слова Гордюшиной ТАСС.
Теги: Лужники
Сегодня, 09:15
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