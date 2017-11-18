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Илья Максимов: то, что "Ареснал" не вылетел при Кирьякове - это восьмое чудо света

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о тренировках под руководством главного тренера команды Миодрага Божовича.

– Говорят, у Миодрага яркие веселые занятия и установки. Что-нибудь свеженькое от него расскажете?

– Да нет ничего особенного. Просто складывается позитивная атмосфера, тренировки интересные. Все работают с желанием, и отсюда результат. Боженька видит, что команда пашет, и награждает нас фартом, которого в том сезоне не хватало.

– Про сексуальный футбол Божович часто говорит?

– (Смеется.) Я не слышал. Вообще те, кто думает, что у Божовича легкие тренировки и сплошная веселуха, глубоко заблуждаются. Пожалуй, после Петржелы это самые сложные тренировки в моей карьере.

– У Кирьякова были примитивные?

– Там вообще ничего не было. Хватит об этом, не хочу.

– Но тем не менее Кирьяков оставил "Арсенал" в премьер-лиге.

– Есть семь чудес света. Вот летом в Туле случилось восьмое. То, что команда не вылетела, – именно чудо, – передает слова Максимова "СЭ".
Теги: Максимов Арсенал Тула
Сегодня, 07:52
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