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Неймар: в Париже чувствую себя как дома, ко мне относятся тепло

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал о целях команды на нынешний сезон, а также о том, как освоился в Париже.

"Мы хотим как можно успешнее выступить во всех турнирах. Для этого я и переходил в "ПСЖ". Нам хочется выиграть все. Вся наша команда хочет воплотить эту мечту в реальность. В первую очередь мы думаем о командных успехах и только потом - о личных наградах.

Можете не верить, но я здесь чувствую себя как дома, ко мне относятся тепло. Люблю приглашать друзей, устраивать барбекю и все такое", - цитирует Неймара "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 08:07
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