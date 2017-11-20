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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Аршавин - о стадионе "Зенита": тепло, не дует, все очень красиво
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин после участия в праздновании 10-летия первого чемпионства питерцев в РФПЛ высказался о стадионе "Крестовский".
— Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.
— Через неделю матч со "Спартаком". Можете вспомнить самый яркий матч против них?
— Сразу приходит на ум встреча на "Локомотиве", когда мы их 3:0 обыграли в 2004 году.
— Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?
— Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым - всеми теми, с кем общался и во время периода в "Зените", - передает слова Аршавина официальный сайт сине-бело-голубых.
— Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.
— Через неделю матч со "Спартаком". Можете вспомнить самый яркий матч против них?
— Сразу приходит на ум встреча на "Локомотиве", когда мы их 3:0 обыграли в 2004 году.
— Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?
— Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым - всеми теми, с кем общался и во время периода в "Зените", - передает слова Аршавина официальный сайт сине-бело-голубых.
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