Опрос:

Новости партнеров

Андрей Аршавин - о стадионе "Зенита": тепло, не дует, все очень красиво

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин после участия в праздновании 10-летия первого чемпионства питерцев в РФПЛ высказался о стадионе "Крестовский".

— Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.

— Через неделю матч со "Спартаком". Можете вспомнить самый яркий матч против них?

— Сразу приходит на ум встреча на "Локомотиве", когда мы их 3:0 обыграли в 2004 году.

— Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?

— Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым - всеми теми, с кем общался и во время периода в "Зените", - передает слова Аршавина официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Аршавин Зенит Крестовский
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.