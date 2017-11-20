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Павел Погребняк - о стадионе "Зенита": я бы ночевал здесь (видео)

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк, выступающий за "Динамо", поделился впечатлениями от стадиона сине-бело-голубых. 34-летний футболист побывал на праздновании 10-летия первого российского чемпионства "Зенита".

"Не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь", - заявил Погребняк.

Теги: Погребняк Крестовский
Сегодня, 14:32
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9
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№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
Я в курсе откуда он вылез, и где его игроком сделали. Правда емсу владения не хватала, как и шлюбе. В общем столбы у вас достойные.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:01) #
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online

Осторожней с желаниями...
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
чисто для сосалок путина игрок..(от пяток до мозга) побольше бы таких экземпляров для сосущих..
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Типичный бомж, который на многомиллионном пособии в мусарне ошивается. Вангую , что после окончания контракта, когда мусора его с облегчением пнутт под деревянную сраку, он очутится в славном арарате. Если, конечно, эта шаланда не накроется медным армянским тазиком раньше

Павел начал играть в футбол с 6 лет в детской школе московского «Спартака». В 2001 году он дебютировал в составе резервной команды, а в следующем году попал в основную команду. В 2001—2003 гг. он провёл в основной команде 23 матча, забив 8 голов.
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
поставить его как чучело, бакланов отгонять


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Интересно, много на земле людей, уважающих по-настоящему Погребняка? Я даже не про футболиста , здесь то всё понятно и плачевно, Я про человека.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Типичный бомж, который на многомиллионном пособии в мусарне ошивается. Вангую , что после окончания контракта, когда мусора его с облегчением пнутт под деревянную сраку, он очутится в славном арарате. Если, конечно, эта шаланда не накроется медным армянским тазиком раньше


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в чем дело, все-равно не играешь. а тут еще и бакланов гонять будешь.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Grimm (Сегодня, 14:41) #
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  •  (4)

там вырезали
ночевал бы за 2ляма зелени и из кармана дынамо
Регистрация: 24.04.2007
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