Павел Погребняк - о стадионе "Зенита": я бы ночевал здесь (видео)

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк, выступающий за "Динамо", поделился впечатлениями от стадиона сине-бело-голубых. 34-летний футболист побывал на праздновании 10-летия первого российского чемпионства "Зенита"."Не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь", - заявил Погребняк.