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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Павел Погребняк - о стадионе "Зенита": я бы ночевал здесь (видео)
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк, выступающий за "Динамо", поделился впечатлениями от стадиона сине-бело-голубых. 34-летний футболист побывал на праздновании 10-летия первого российского чемпионства "Зенита".
"Не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь", - заявил Погребняк.
"Не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь", - заявил Погребняк.
Павел Погребняк — о стадионе @spb_stadium ?? #Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/4B8oHGGBZ1— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) November 20, 2017
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