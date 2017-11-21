Игорь Албин: строители стадиона "Санкт-Петербург" совершили подвиг

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Новости партнеров
Лента новостей:
10:02
Игорь Лебедев: матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" станет издевательством над всем российским футболом (5)
Игорь Лебедев: матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" станет издевательством над всем российским футболом (5)
09:43
РФПЛ следит за погодой в Хабаровске (1)
РФПЛ следит за погодой в Хабаровске (1)
01:08
Андрей Талалаев: играй Кокорин в другом клубе - боролся бы за звание лучшего бомбардира со Смоловым
Андрей Талалаев: играй Кокорин в другом клубе - боролся бы за звание лучшего бомбардира со Смоловым
Вчера, 23:51
Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки (1)
Вячеслав Кротов: было бы неплохо попасть в евкрокубки (1)
Вчера, 22:58
Массимо Каррера: Промес - это Криштиану Роналду "Спартака" (19)
Массимо Каррера: Промес - это Криштиану Роналду "Спартака" (19)
Вчера, 22:07
Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя (1)
Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя (1)
Вчера, 22:07
"Спартак" предоставил болельщикам "Зенита" 4221 билет (17)
"Спартак" предоставил болельщикам "Зенита" 4221 билет (17)
Вчера, 21:42
"Шинник" объявил выговор главному тренеру Побегалову (4)
"Шинник" объявил выговор главному тренеру Побегалову (4)
Вчера, 21:25
Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" (6)
Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" (6)
Вчера, 21:08
Алексис Санчес может перейти в "Реал"
Алексис Санчес может перейти в "Реал"
Вчера, 21:07
Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее (9)
Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее (9)
Вчера, 20:29
Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет (13)
Геннадий Орлов: по глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет (13)
Вчера, 20:07
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват хабаровский мороз (27)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват хабаровский мороз (27)
Вчера, 20:03
Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео) (1)
Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео) (1)
Вчера, 19:41
Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник
Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник
Игорь Албин: строители стадиона "Санкт-Петербург" совершили подвиг
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал интервью телеканалу "Мир 24", в котором рассказал о времени, когда его назначили куратором строительства стадиона на Крестовском острове.
"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличилась в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны», — сказал вице-губернатор.
Меня поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков.
Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион "Зенит-Арена", я был поражён – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учётом отставания их должно было быть в несколько раз больше", - сказал Албин.
Чемпионат
"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличилась в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны», — сказал вице-губернатор.
Меня поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков.
Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион "Зенит-Арена", я был поражён – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учётом отставания их должно было быть в несколько раз больше", - сказал Албин.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.