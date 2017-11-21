Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Албин: строители стадиона "Санкт-Петербург" совершили подвиг

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал интервью телеканалу "Мир 24", в котором рассказал о времени, когда его назначили куратором строительства стадиона на Крестовском острове.

"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличилась в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны», — сказал вице-губернатор.

Меня поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков.

Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион "Зенит-Арена", я был поражён – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учётом отставания их должно было быть в несколько раз больше", - сказал Албин.

Чемпионат
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 09:57
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно

Уже просто внаглую говорит о том, что бОльшая часть зарплат была списана "мертвым душам".
Регистрация: 18.04.2010
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно подвиг!!!! При "минимальных затратах" такой стадион отгрохали!!!!! На свои!!!!!
А уж какой подвиг сотворили чиновники!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
путин тебе еще медальку вручит


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ckorp
Тебя, урода, сменившего фамилию,

а фамилия то у него была говорящая
но вообще странно, как допускать на такую должность человека, который проходил по уголовному делу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тебя, урода, сменившего фамилию, посадить давно пора. А ты про подвиги рассуждаешь, паразит на теле Питера.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ну что, орден ему или срок в Мордовии?

..на йух , кричала молодёжь...а старики, на нож
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну что, орден ему или срок в Мордовии?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.