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Алексей Березуцкий пропустит от двух до трех месяцев

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, получивший травму в матче 17-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" пропустит от двух до трёх месяцев, рассказал главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко. В то же время защитник Марио Фернандес готов выйти на поле.

"Марио готов играть, Леха пропустит от 2 до 3 месяцев", - передаёт слова Гончаренко "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Березуцкий А.
Сегодня, 13:52
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Плохо, очень плохо. Надеюсь оставшиеся 5 матчи пройдут без потерь.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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