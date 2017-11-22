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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА - «Бенфика» (Португалия).
- Накануне матча с «Бенфикой» армейцы из-за травм не досчитались двух игроков — Алексея Березуцкого и Георгия Миланова.
- Понятно, что для ЦСКА сейчас потеря любого футболиста — это большая проблема. Потому что на вес золота игроки у армейцев. Состав у команды и так по крупицам набирается. Конечно, это серьезно для ЦСКА. Но в любом случае ситуация обязывает играть на победу. Несколько дней назад была очень тяжелая игра в Хабаровске. Сложно сказать, как скажется этот непростой вызов на качестве футбола. Я сам помню, как мы после выезда во Владивосток, где мы оформили чемпионство, потом неудачно дома сыграли с «Порту». Мы видели накануне, как «Спартак» после уверенной победы в Краснодаре неубедительно выглядел в матче с «Марибором». Поэтому очень непростой ожидается игра у ЦСКА. И то, что «Бенфика» не набрала ни одного очка, это совсем не говорит о слабости команды.
- Что вы имеете в виду?
- Номинально это аутсайдер группы, но по игре португальской команды я бы так не сказал. И гостевой матч с этим соперником для ЦСКА отнюдь не был простым. Вроде бы футболисты чувствуют себя хорошо, но опять же после таких длительных выездов, как в Хабаровск, всегда очень трудно. Надеюсь, что у армейцев получится преодолеть это, и они добьются победы.
- Как должен сложиться параллельный матч в группе между «МЮ» и «Базелем»?
- Здесь, думаю, все понятно. Конечно, «Манчестер Юнайтед» - фаворит этой группы по игре, и своим результатом команда это постоянно доказывают. Думаю, что «МЮ», скорее всего, добьется максимального результата в матче с «Базелем». И, наверное, все для армейцев будет решаться в предстоящем матче.
- И как, на ваш взгляд, будут развиваться события?
- В идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы «Манчестер Юнайтед» победил, а ЦСКА решил вопрос с «Бенфикой» чтобы встреча закончилась победой. А какой именно счет будет - не столь важно: главное — три очка.
- Накануне матча с «Бенфикой» армейцы из-за травм не досчитались двух игроков — Алексея Березуцкого и Георгия Миланова.
- Понятно, что для ЦСКА сейчас потеря любого футболиста — это большая проблема. Потому что на вес золота игроки у армейцев. Состав у команды и так по крупицам набирается. Конечно, это серьезно для ЦСКА. Но в любом случае ситуация обязывает играть на победу. Несколько дней назад была очень тяжелая игра в Хабаровске. Сложно сказать, как скажется этот непростой вызов на качестве футбола. Я сам помню, как мы после выезда во Владивосток, где мы оформили чемпионство, потом неудачно дома сыграли с «Порту». Мы видели накануне, как «Спартак» после уверенной победы в Краснодаре неубедительно выглядел в матче с «Марибором». Поэтому очень непростой ожидается игра у ЦСКА. И то, что «Бенфика» не набрала ни одного очка, это совсем не говорит о слабости команды.
- Что вы имеете в виду?
- Номинально это аутсайдер группы, но по игре португальской команды я бы так не сказал. И гостевой матч с этим соперником для ЦСКА отнюдь не был простым. Вроде бы футболисты чувствуют себя хорошо, но опять же после таких длительных выездов, как в Хабаровск, всегда очень трудно. Надеюсь, что у армейцев получится преодолеть это, и они добьются победы.
- Как должен сложиться параллельный матч в группе между «МЮ» и «Базелем»?
- Здесь, думаю, все понятно. Конечно, «Манчестер Юнайтед» - фаворит этой группы по игре, и своим результатом команда это постоянно доказывают. Думаю, что «МЮ», скорее всего, добьется максимального результата в матче с «Базелем». И, наверное, все для армейцев будет решаться в предстоящем матче.
- И как, на ваш взгляд, будут развиваться события?
- В идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы «Манчестер Юнайтед» победил, а ЦСКА решил вопрос с «Бенфикой» чтобы встреча закончилась победой. А какой именно счет будет - не столь важно: главное — три очка.
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