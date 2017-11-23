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"Гремио" обыграл "Ланус" в финале Кубка Либертадорес

"Гремио" обыграл "Ланус" со счетом 1:0 в первом матче финала Кубка Либертадорес, передает "СЭ".

С первых минут у хозяев на поле появился экс-форвард "Спартака" Лукас Барриос, замененный на 74-й минуте. Также в старте бразильцев вышел Луан, которым красно-белые активно интересновались минувшим летом.

Ответная встреча состоится 30 ноября в Аргентине.

Кубок Либертадорес. Финал

"Гремио" – "Ланус" – 1:0

Гол: Сисеру, 83.
Теги: Гремио
Сегодня, 10:47
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