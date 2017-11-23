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Кевин Кураньи: хотел бы помочь Панаме на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что хочет помочь сборной Панамы на ЧМ-2018.

Отметим, что экс-форвард "Динамо" имеет панамский паспорт. Кураньи родился в семье немца и гражданки Панамы и два года прожил в этой стране.

"Я очень хорошо знаю многих игроков сборной, со многими дружу. Хотел бы помочь команде на чемпионате мира, надеюсь, у меня появится такой шанс", - цитирует Кураньи Bild.
Теги: Кураньи
Сегодня, 20:13
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
За Германию заигран же


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Регистрация: 3.05.2012
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