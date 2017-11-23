Кевин Кураньи: хотел бы помочь Панаме на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что хочет помочь сборной Панамы на ЧМ-2018.Отметим, что экс-форвард "Динамо" имеет панамский паспорт. Кураньи родился в семье немца и гражданки Панамы и два года прожил в этой стране."Я очень хорошо знаю многих игроков сборной, со многими дружу. Хотел бы помочь команде на чемпионате мира, надеюсь, у меня появится такой шанс", - цитирует Кураньи Bild.