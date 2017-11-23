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С «Вардаром» не по-варварски. «Зенит» сдержанно победил аутсайдера группы

С «Вардаром» не по-варварски. «Зенит» сдержанно победил аутсайдера группы «Матч-ТВ» предпочёл ключевой игре «Локомотива» ничего не значивший матч лидера и аутсайдера группы с очевидным исходом. Тем, кто имел возможность не идти на поводу у федерального канала и всё же смотрел «Локомотив», Rusfootball.info рассказывает, что вы потеряли

«Зенит» недоукомплектован... а, стоп

На неделе бывший нападающий «Ман Сити» Эммануэль Адебайор дал интервью, в котором усомнился в тренерских талантах Роберто Манчини и сказал, что куда бы тот ни приходил, всюду покупал по 40 игроков. В принципе, если бы «Зенит» летом не распихал многих игроков, количество футболистов в составе было бы не так далеко от этого числа.

При этом Манчини имеет наглость говорить о недоукомплектованности команды, которая потратила на трансферы в разы больше, чем вся остальная лига, и жаловаться на трудность совмещения матчей двух турниров, хотя «Зенит» готов к этому лучше всех в стране. А может и является единственным клубом, который действительно готов.

ЦСКА будет играть в Манчестере с Гордюшенко и Кучаевым, «Зенит» же на матч с «Вардаром» имел возможность обновить состав по сравнению с матчем против «Тосно» на 7 позиций и оставить Кокорина вообще вне заявки. После игры с израильтянами в квалификации Манчини на такое идти боялся. Единственное, на что Манчини не осмелился – отвлечь от Инстаграма Ивана Новосельцева и поднять его со скамейки.

Быстро и чётко

Разумеется, «Зенит» забрал инициативу с первых минут, но от «Вардара» можно было ожидать и менее смелой игры. Македонцы старались не откатываться в свою штрафную, но больших проблем «Зениту» не создавали. Как итог, после репетиции на 5-й минуте уже на 16-й сработала связка Дзюбы-столба и Полоза. Артём сделал отличную скидку пяткой, а Дмитрий сделал всё как надо.

Пока не прорвало

До матча прошедшего тура с «Тосно» «Вардар» оставался единственной командой, которой в этом сезоне забивал Артём Дзюба. Кстати говоря, обе игры, в которых забивал Артём, «Зенит» выиграл 5:0. С одной стороны, хорошая примета, а с другой – показатель нулевой важности голов Дзюбы в этом сезоне.

Сегодня форвард мог хотя бы закрепить преимущество команды, когда интрига ещё присутствовала, но после своего красивого падения в штрафной прямолинейно врезал почти по центру с 11 метров. Судя по всему, большой уверенности гол в ворота «Тосно» Артёму не придал.

Только из Америки, но зажигает в Европе

Эмилиано Ригони пока не произвёл на болельщиков неизгладимого впечатления. Понятное, что от Ригони никто и не ждал игры уровня Халка, но в прошлом году Жулиано показал, что и недорогие латиноамериканцы способны у нас по-настоящему зажигать. По крайней мере поначалу.

Но Ригони зажигает пока исключительно на европейской арене. Ригони не забил только «Русенборгу» на выезде, в остальных же матчах неизменно отличался. С такими соперниками по группе (не знаю, как Роберто Манчини мог ляпнуть, что его команда котировалась как третья в этом проходном квартете) «Зениту» действительно легче забивать в Лиге Европы.

На 43-й минуте Нобоа перехватил мяч в центре поля. Далее Эмилиано сыграл во многом за счёт Полоза, который отвлёк на себя защитников и имел полное право «напихать» жадному партнёру, если бы тот не забил. Схожим образом первые голы в Санкт-Петербурге пропускал «Спартак», который в понедельник попробует взять реванш. Понятное дело, что даже сегодня мысли тренерского штаба «Зениту» были направлены на игру с красно-белыми, но это не помешало Ригони выбиться в лучшие бомбардиры группового этапа. 6 мячей в 5 матчах – это круто!

Кстати, в общей таблице одним из лидеров идёт Максим Максимов, которого из Эстонии после его подвигов приобрёл как раз «Вардар», но не заявил нападающего на Лигу Европы.

Шаткое положение

После матча «Зенита» – «Тосно» я искал иллюстрацию с Шатовым и Дзюбой в честь их первых за долгое время успехов и был захлёстнут волной ностальгии. Вывалилась куча фоток с троицей Шатов-Халк-Дзюба, праздновавшей многочисленные голы при Виллаш-Боаше. Но после ухода Халка Олег не потянул роль лидера «Зенита», в том числе и по причине проблем со здоровьем.

Если жизнь Виктора Файзулина в последние годы – это одна большая травма, то карьера Шатова превращается в непрерывную череду повреждений. Олег был заменён в перерыве. Если верить комментатору Павлу Занозину, из-за проблем с пахом. Очень обидно: Шатов удачно сыграл с «Тосно», начал набирать игровой тонус (думаю, именно с этим связано его появление в старте), был одним из немногих вышедших в старте сегодня, который мог рассчитывать на место в основе и в понедельник. Остаётся надеяться, что замена была рациональной мерой предосторожности и перестраховки.

Забудь про голы

Сменил Шатова ещё один игрок, испытывавший в последнее время проблемы. После дубля в ворота «Рубина» можно было подумать, что Себастьян Дриусси станет новой звездой Петербурга, но с тех нападающий забил всего 1 раз, получил травму и выпал из основы. Для него 2-й тайм был шансом вернуться в большую игру, тем более что «Вардар» должен быль идти вперёд и играть не так глубоко.

Однако с доведением атак до ума у «Зенита» возникали проблемы. Дриусси не понимал, как ему взаимодействовать с Дзюбой. Ригони не собирался продолжать бомбардирские подвиги и старался вывести на удар партнёров, а те оставляли Эмилиано в исключительно в бомбардирах, не пуская его в ассистенты.

С 73-й минуты проблемы в паре форвардов должны были отпасть, ведь Манчини поменял Дзюбу на Краневиттера. Не самая смелая замена тренера не способствовала атакующей феерии в заключительной части матча, а третьим вышедшим со скамейки стал Максим Карпов. 22-летний центральный защитник позволил Ивану Новосельцеву и сегодня не рисковать получить какой-нибудь неприятный удар или подвернуть ногу. Если Новосельцев этой зимой не покинет питерскую скамейку, то Василий Уткин прав. Он действительно уже осуществил свой трансфер – переход в Инстаграм.

«Зенит» во 2-м тайме не побаловал зрителей красивыми голами, хотя стоило: люди пришли на стадион вечером буднего дня на незначимый матч с непривлекательной вывеской. Потому эстетический голод публики удовлетворил «Вардар»: в добавленное время никто уже не задумывался о такой мелочи, как подбор на угловом, что позволило Блажевски завалить шикарный мяч слёта.

Забил на последних минутах и другой соперник «Зенита», заочный. «Реал Сосьедад» всё-таки сумел забить в Норвегии, потому судьба 1-го места будет решаться в Сан-Себастьяне. Даже ничья позволит «Зениту» оказаться в списке сеянных при жеребьёвке 1/16 финала. Пока всё идёт к тому, что на этой стадии окажутся сразу 4 наших клуба.

Лига Европы

5 тур

"Зенит" – "Вардар" 2:1

Голы: Полоз, 16, Ригони, 43 - Блажевски, 90+3.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 27 (вратарь).


"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Маммана (Карпов, 87), Мевля, Жирков, Ерохин, Ригони, Нобоа, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Демири, Маркович, Николов, Жуан Фелипе, Барсегян (Стойчевски, 85), Джигаури (Петковски, 90+2, Итало (Блажевски, 79).

Предупреждения: Демири, 54, Терентьев, 71, Амбарцумян, 77.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Ригони Манчини
Вчера, 23:02
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4
(1)
№4 Написал: golden Axe (Вчера, 23:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
чувствуется аффтор мясной..жалеет что зенит всех не выставил..

а как ты хотел,вам питерским хохлам везде рука Москвы мерещится smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: нетрал (Вчера, 23:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
Цитата: нетрал
чувствуется аффтор мясной..жалеет что зенит всех не выставил..

laughing
Я вот не понимаю, почему Манчини раньше так не делал, раз уж ему так тяжело совмещать) неужели после израильтян так испугался ротации?

видимо для него зарубится в европе важнее ..
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Romgus Самара (Вчера, 23:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: нетрал
чувствуется аффтор мясной..жалеет что зенит всех не выставил..

laughing
Я вот не понимаю, почему Манчини раньше так не делал, раз уж ему так тяжело совмещать) неужели после израильтян так испугался ротации?
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
чувствуется аффтор мясной..жалеет что зенит всех не выставил..
Регистрация: 26.04.2017
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