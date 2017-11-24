Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Георгий Щенников выбыл до конца года

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошёл медицинское обследование, у футболиста диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. Щенников получил повреждение в домашнем матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:0).

В оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет, передает пресс-служба ЦСКА.
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 14:57
Напечатать
12
(0)
№12 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
stepanmlc,
А это привет в Хабаровск)
Регистрация: 31.03.2015
№11 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
это вроде 3 перелом за неделю, что у коней происходит ?

А что происходит? Весь сезон в 13-14 игроков. Они же не железные. Понятно что игр не столько как в Англии например, но там у топ клубов 2-3 состава, ротация есть....
Регистрация: 11.07.2006
№10 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online

от работы дохнут кони


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А тренер еще заставлял бегать с переломом. Гениально конечно....
Регистрация: 11.07.2006
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Природа шепчет Гинеру - займи, но выпей купи футболистов...

Не в ладах он с природой, видимо..другого шептуна надо для него smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: kigow (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (0)
online

а захромал после пробежки после гола. присмотритесь
Регистрация: 16.05.2017
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Природа шепчет Гинеру - займи, но выпей купи футболистов...

думаешь купит?
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: stepanmlc
что у коней происходит ?


Устали скакать...

Цитата: serega_user
печально


Природа шепчет Гинеру - займи, но выпей купи футболистов...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
это вроде 3 перелом за неделю, что у коней происходит ?


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Царь Руссо
в Манчестер поедет одна молодежь.


Ну, хоть не обидно будет с 12-ю очками занимать третье место... )))))

PS Обидно, неплохой сезон у него складывался. Но, надеюсь, к марту всех в строй вернут...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
мдее...Щенников, Березуцкий А., Миланов+Вернблум с Натхо в Манчестере не сыграют...печально.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
дикая жесть! в Манчестер поедет одна молодежь.
Регистрация: 9.11.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.