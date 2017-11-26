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Андрей Талалаев: сказалось индивидуальное мастерство игроков нашей команды

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев рассказал о матче против "Факела" (2:2) в ФНЛ.

"Получилась очень тяжелая игра. Очки были важны обеим командам. На непростом поле пришлось играть в упрощенный футбол, хотя мы ставили задачу играть иначе. Забили гол, и отдали инициативу. Нам забили ответный гол по делу, и пришлось вносить коррективы. Но счет мог измениться как в ту, так и в другую сторону. Тут сказалось индивидуальное мастерство игроков нашей команды. Хочется пожелать сопернику побед и постараться выправить непростую ситуацию", - цитирует Талалаева сайт ФНЛ.
Теги: Талалаев Тамбов Факел
Сегодня, 17:48
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