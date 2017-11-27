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Рагнар Сигурдссон: если на ЧМ-2018 мы хотим пройти далеко, то пусть нам достанется Россия

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал, какую команду он хотел бы получить в группе на ЧМ-2018 из первой корзины.

"Сложный выбор. Я хотел бы сыграть против сборной Германии, но это же самый сильный соперник. А если я хочу пройти далеко, то выберу сборную России. Извините, парни (смеётся)", - цитирует Сигурдссона "Р-Спорт".
Теги: Сигурдссон Сборная Исландии
Сегодня, 09:50
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(1)
№3 Написал: Академия (Сегодня, 10:05) #
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Такова реальность
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 09:58) #
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Цитата: FanatFCSM
online
Болеет за:
«Спартак»

АХХАХАХА Красава!!!

Болеет за Спартак....и комментировать нечего...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 09:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
АХХАХАХА Красава!!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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