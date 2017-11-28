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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Никита Симонян считает лучшим молодым игроком Федора Чалова
Вице-президент РФС Никита Симонян и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян назвали свою тройку лучших в рамках опроса на премию "Первая пятерка".
Оба респондента проголосовали одинаково. На первую позицию они поставили нападающего ЦСКА Федора Чалова, на второе место – форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова. Замкнул тройку лидеров полузащитник "Ростова" Александр Зуев, сообщается в пресс-релизе.
Напомним, на премию "Первая пятерка" также претендуют Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи") и Иван Обляков ("Уфа").
Оба респондента проголосовали одинаково. На первую позицию они поставили нападающего ЦСКА Федора Чалова, на второе место – форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова. Замкнул тройку лидеров полузащитник "Ростова" Александр Зуев, сообщается в пресс-релизе.
Напомним, на премию "Первая пятерка" также претендуют Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи") и Иван Обляков ("Уфа").
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