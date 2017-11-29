Диего Марадона: "Шапекоэнсе" отправили на смерть ради экономии в 5 тысяч долларов

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона высказался относительно годовщины авиакатастрофы, в которой погибла большая часть команды "Шапекоэнсе"."Сегодня траур, потому что год назад ребята из "Шапекоэнсе" полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Хотел бы обнять всех их близких и болельщиков.Год назад я ничего не говорил из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради того, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов", – написал Марадона в Фэйсбуке.