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Диего Марадона: "Шапекоэнсе" отправили на смерть ради экономии в 5 тысяч долларов

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона высказался относительно годовщины авиакатастрофы, в которой погибла большая часть команды "Шапекоэнсе".

"Сегодня траур, потому что год назад ребята из "Шапекоэнсе" полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Хотел бы обнять всех их близких и болельщиков.

Год назад я ничего не говорил из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради того, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов", – написал Марадона в Фэйсбуке.
Теги: Марадона Шапекоэнсе
Сегодня, 11:04
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