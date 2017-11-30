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Кокорин на пит-стопе. Кто станет лучшим бомбардиром РФПЛ?
Хет-трик Маркова, очередные голы Смолова и Луиса Адриано и молчание Кокорина до предела обострили интригу в гонке бомбардиров. Rusfootball.info разбирается, кто будет бороться за золотую бутсу, а кто заглянул в нынешний список случайно.
На расстоянии хет-трика
Лука Джорджевич
Черногорский нападающий начал сезон не шатко не валко, но Миодраг Божович не переставал в него верить. В итоге Джорджевич не подвел и, забив впервые в седьмом туре, к нынешнему моменту наколотил уже 6 голов. Вообще-то, конечно, 6 голов за 18 туров результат не впечатляющий, но такой уж выдается чемпионат.
У Луки накопилось 5.89 xG (ожидаемые голы, если вдруг вы выпали из жизни на последние пару лет), то есть xG/гол - 0.98 - хорошая стабильная реализация.
Если так пойдет и дальше, то он сможет рассчитывать на свои 10-12 мячей, однако это совсем не лучший бомбардирский уровень. Ему нужно выводить реализацию на уровень выше, и/или надеяться, что сами туляки смогут обеспечить ему систематическую поддержку в борьбе за личный трофей. Это все, как вы понимаете, маловероятно.
На расстоянии дубля
Луис Адриано
Бразилец выдает отличный сезон, может, и не по количеству забитых мячей, но точно - по полезности. Хотя и с голами все не плохо: 7 штук по нынешним временам - уровень первой пятерки. Реализует моменты Адриано на уровне Джорджевича, с той лишь разницей, что у него их просто больше. Ситуация с ним представлялась бы такой же бесперспективной, как и у Джорджевича, однако в последних трех матчах спартаковец забил четыре мяча и набрал действительно впечатляющую форму. Если он сохранит кондиции на последние два тура и весенний отрезок, то его можно считать настоящим теневым фаворитом этой гонки.
Алексей Миранчук
Один из самых любопытных представителей бомбардирского топа. В тяжелые для “Локомотива” времена Алексей играл нападающего, однако при этом набрал меньше xG, чем более-менее все в этом списке. На семь голов Адриано потратил 6.66 xG, Миранчук - 3.89. Это может говорить о двух вещах:
а) у Миранчука поистине фантастическая реализация, в два раза лучше, чем у хороших номинальных форвардов
б) он забивает из неочевидных ситуаций
Как обычно, истина где-то посередине, но стоит признать, что в данный момент Миранчук распоряжается моментами эффективнее, чем многие форварды, а потому даже при мизерном количестве опасных ударов в пересчете на 90 минут умудряется много забивать.
Предсказывать что-то в его случае особенно тяжело, так как неясно, является ли это все статистическим выбросом, везет ли Алексею, или он просто футбольный киллер. Он может как забить еще столько же, так может и не забить больше совсем. Рискнем, однако, предположить, что за первое место в гонке он не зацепится.
На расстоянии гола
Квинси Промес
Звезда “Спартака” забивает очень стабильно. На каждый гол Квинси нужно 0.8 xG, и при своих показателях он доберет еще 5-7 голов, если не начнет феерить на полную.
Чего, вообще-то, от него ждут. Но стоит вспомнить, что голландец еще ни разу не становился лучшим бомбардиром чемпионата, три года подряд останавливаясь в тройке. Пока что он вновь идет на этот результат.
Евгений Марков
Самый внезапный участник списка, ворвавшийся сюда в крайнем туре, благодаря первому хет-трику этого сезона РФПЛ. В то время как Станислав Черчесов упорно видит сборником другого форварда тосненцев, Марков опережает Заболотного по голам ровно в два раза, при том, что минут у него почти в два раза меньше.
При этом Евгений демонстрирует сумасшедшую смесь везения и убийственной реализации: при 3.41 xG он забил 8 (!) голов. Варианта два: либо это везение и оно кончится, либо Марков станет лучшим бомбардиром РФПЛ, и его купит “Барселона”, сдав Суареса в аренду “Тосно”.
Однако даже если не произойдет ни того, ни другого, хочется верить, что Евгения не прихватит синдром Портнягина, и Россия обретет нового молодого и перспективного нападающего.
Лидеры
Федор Смолов
Наиболее очевидный вариант на данный момент. Пропустив начало сезона из-за травмы, нападающий “Краснодара” включился в гонку бомбардиров с отставанием почти в 600 минут, но уже нагнал забуксовавшего Кокорина.
По соотношению xG/гол Федор идет с Александром ноздря в ноздрю, однако при этом у него гораздо больше моментов в пересчете на минуты, а потому при нынешних темпах он уже совсем скоро уйдет в отрыв. Если обойдется без травм для Смолова, и Манчини не найдет выход из кризиса для “Зенита”, то финал битвы будет предсказуем. С этим пока что солидарны и букмекеры...
Александр Кокорин
...даже несмотря на то, что лидером списка до сих пор остается Кокорин. Он, в принципе, не растерял свою блестящую форму, но в последнее время на него давят тактическая неразбериха в “Зените”, где его снова периодически выпихивают на фланг, и невезение. Попади он чуть удачнее в матче со “Спартаком” - и красно-белые бы могли посыпаться, и Кокорин сейчас был бы лидером списка.
Нулевой октябрь петербуржцев заметно просадил статистику Александра, и при абсолютно одинаковой со Смоловым реализации моментов он получает их гораздо меньше. Если так пойдет и дальше, то он может рассчитывать на 5-7 голов и звание “второго” бомбардира.
Но если оградиться от контекста клубных схем, то Кокорин и Смолов сейчас одинаково хороши, и многое будет зависеть от их команд и продуктивности зимнего перерыва.
Борьба за приз лучшему бомбардиру РФПЛ предстоит напряженная и интересная - и это радует.
А еще радует то, что в первой семерке бомбардиров - четыре российских игрока. Последний раз по итогам сезона такое было в 2009 году. Кстати, тогда этими людьми были (не упадите со стула): Бухаров, Сычев, Кержаков и Лахиялов.
Кирилл Иванов, Rusfootball.info
Фото: Life, Sports, Р-Спорт, RT
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