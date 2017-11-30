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Пеле летит в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018

Легендарный бразильский форвард Пеле посетит жеребьевку чемпионата мира-2018.

"Сегодня я лечу в Москву на жеребьевку чемпионата мира-2018. Не могу дождаться июня следующего года!" - написал Пеле в твиттере.

Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.
Теги: Пеле
Сегодня, 04:35
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